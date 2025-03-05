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Adana’da iki kardeşi öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı
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Adana’da iki kardeşi öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı

Giriş Tarihi: 05 Mart 2025 16:05 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2025 16:05

Edinilen bilgiye göre olay Adana Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde 3 Mart günü meydana geldi. İddiaya göre A.T.(24), arkadaşları A.E.D.(16) ve ağabeyi M.D.(17) ile tartıştı. Tartışmada kardeşlerin küfür ettiğini öne süren şüpheli bıçakla saldırdı. Saldırıda iki kardeş ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ancak iki kardeş de hayatını kaybetti. A.T. ise polis tarafından yakalandı. A.T. polise verdiği ifadede, "Oruçluydum, sinir tepeme çıktı yaptım. Pişmanım" dediği öne sürüldü. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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