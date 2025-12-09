Haberler Güncel Videoları Adana’da bisikletli çocuğu darp eden 2 kişi gözaltına alındı!

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 10:56

Giriş Tarihi: 09 Aralık 2025 10:56

Adana’da 12 yaşındaki çocuğun bisiklet sürerken darp edildiği anlar kameraya yansıdı. Olay sonrası şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar ifadelerinde çocuğun düşerek yaralandığını öne sürdü.

Adana'da geçtiğimiz gün bisiklet süren 12 yaşındaki çocuğu darp eden şahıslar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şahısların ifadelerinde, 'Akrobatik hareketler yapıyordu, biz bir şey yapmadık, kendisi düştü' dediği öğrenildi.



Olay, geçtiğimiz pazar günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi 78190 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 12 yaşındaki, Ç.A.D., arkadaşıyla birlikte bisiklet sürerken bir şahsın saldırısına uğradı. Bu sırada küçük çocuğun arkadaşı kaçıp o anları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre sonra başka bir şahsın da geldiği olayı küçük çocuğun ailesine bildirmesi üzerine aile, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu. Olayın ardından Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, kısa sürede C.Y. (24) ve A.T. (34) isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslar çocukları 'Bisiklet sürmeyin' diyerek uyardıklarını, 'Akrobatik hareketler yapıyordu, biz bir şey yapmadık, kendisi düştü' diyerek ifade verdikleri öğrenildi.

Şüphelilerden A.T., ifadesinin ardından serbest kalırken C. Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.