Çanakkale Boğazı’nda makine arızası: Konteyner gemisi demirletildi

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Panama bayraklı 108 metre boyundaki ‘Orita’ konteyner gemisi makine arızası nedeniyle kılavuz kaptan ve römorkör tarafından yedeklenerek Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

PANAMA BAYRAKLI GEMİ BOĞAZDA ARIZA YAPTI

Aliağa'dan İzmit'e giden 108 metre uzunluğundaki Panama bayraklı 'Orita' isimli konteyner gemisi, Çanakkale Boğazı geçişi sırasında saat 18.30 sıralarında Gelibolu önlerinde makine arızası yaptı.

ACİL MÜDAHALE BAŞLATILDI

Gemi kaptanı, arızayı telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye KEGM'e bağlı 'KURTARMA-18' ve 'KURTARMA-20' römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçecek diğer gemilere de bilgi verildi.

RÖMORKÖRLER EŞLİĞİNDE DEMİR SAHASINA ÇEKİLDİ

Kılavuz kaptan ve römorkörler tarafından yedeklenen 'Orita', güvenli şekilde Şevketiye Demir Sahası'na götürülerek demirletildi.

