SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Mart 2024, 09:47 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024, 09:47

Adana’da 7 suçtan 21 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü polisten kaçamadı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Seyhan Devriye ekipleri Gülbahçesi Mahallesinde şüphelendikleri Hüseyin Güneş’i durdurdu. Ekipler Güneş’in GBT sorgusu yaptığında kesinleşmiş hapis cezası olduğunu belirledi. Yakalanan Hüseyin Güneş’in, ‘Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal etme, kamu malına zarar verme, kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan’ 21 yıl 8 ay 27 gün cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan Güneş kapalı cezaevine teslim edildi.

SIRADAKİ VİDEO
Ümraniye'de aracın önünü kesip kurşun yağdırdılar: 1'i ağır 2 yaralı
28.03.2024Perşembe
Beşiktaş’ta hatalı "U" dönüşü yapan araca motosiklet böyle çarptı: 1 ağır yaralı
28.03.2024Perşembe
53 ilde NARKOÇELİK-9 operasyonu! 1 ton 43 kg uyuşturucu ele geçirildi! 434 zehir taciri yakalandı
28.03.2024Perşembe
15 Temmuz'da darbeye direnenlere 'zibidi' diyerek hedef alan Özgür Özel hakkında suç duyurusu!
28.03.2024Perşembe
Başkan Erdoğan Kırıkkale'de düzenlenen programda vatandaşlara telefonla seslendi: "31 Mart'ta sandıkları patlatalım"
28.03.2024Perşembe
Bunlar da Var
Milli voleybolcu Zehra Güneş ünlü futbolcuya gönlünü kaptırdı! Fenerbahçe’nin... 00:23
Zehra Güneş ünlü futbolcuya gönlünü kaptırdı!
28.03.2024Perşembe
15 Temmuz’da darbeye direnenlere ’zibidi’ diyerek hedef alan Özgür Özel hakkında suç duyurusu! 04:03
Özgür Özel hakkında suç duyurusu!
28.03.2024Perşembe
Başkan Erdoğan Kırıkkale’de düzenlenen programda vatandaşlara telefonla seslendi: 31 Mart’ta sandıkları patlatalım 02:22
"31 Mart'ta sandıkları patlatalım"
28.03.2024Perşembe
4 köpekle dans videosu olay! Gelinim Olur Musun Sinem Umaş’ın son haline bakın! “Şansı varmış” Kaynana Semra’nın oğlu Ata’yla aşk yaşamıştı 00:44
Gelinim Olur Musun Sinem Umaş'ın son haline bakın!
28.03.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA