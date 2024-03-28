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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 28 Mart 2024, 10:07 Güncelleme Tarihi: 28 Mart 2024, 10:07

Beylikdüzü’nde magandalar silahla havaya rastgele böyle ateş etti

Beylikdüzü’nde tabanca ile havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşan gençleri polis ekipleri gözaltına aldı. Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir grup genç, kuru sıkı tabanca ile gece saatlerinde havaya ateş etmeye başladı. Gençlerden biri o anları ise sosyal medyada paylaştı. Konu ile ilgili Beylikdüzü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Ekipler tarafından kimlikleri tespit edilen Cevat M. ve Ziyad S. gözaltına alındı. Olayda kullanılan kuru sıkı tabanca da polis ekipleri tarafından ele geçirildi.

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