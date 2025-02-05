Adana merkezli 6 ilde göçmen kaçakçılığı çetesi çökertildi: 17 gözaltı

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 10:40 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 10:40

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan çeteyi 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda çetenin, Adana, İstanbul, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin ve Konya'da faaliyetlerini tespit etti.



Ekipler Adana merkezli 6 ilde 17 kişiyi yakalamak harekete geçti. Özel Harekat timlerinin de desteği söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında kadınlarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde ise ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.