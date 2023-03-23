Eskişehir'de kuruculuğunu ve yönetim kurulu başkanlığını CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in yaptığı vakfa bağlı okula kızlarını kaydettirmek isteyen depremzede aile büyük bir skandal ile karşı karşıya kalmış, ailenin 9. sınıf öğrencisi kızları, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok burada zorlanırsın" denilerek okula nakil işlemi gerçekleştirilmemişti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı ise depremzede öğrencinin başörtülü olması gerekçe gösterilerek okula kaydının yapılmaması ile ilgili soruşturma başlattı.





İLKEL 28 ŞUBAT ZİHNİYETİNİ UYGULAMAYA KOYAMAZ, YOBAZLIĞA CÜR'ET EDEMEZ.

Konuya sosyal medyadan sert tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "AK Parti iktidarında hiçbir güç ve hiçbir kimse; başörtülü kadınların eğitim ve öğretim hak ve hürriyetini kullanmasını engelleyemez, başörtüsü zulmünü hortlatamaz, yeniden ikna odaları kuramaz, ilkel 28 Şubat zihniyetini uygulamaya koyamaz, yobazlığa cür'et edemez." dedi.

Yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdiklerini, haksızlığı bitirdiklerini ve zulmü kaldırdıklarını belirten Bozdağ, "Eğitim ve öğretim,kamu hizmetlerine girme ve siyasi faaliyette bulunma hak ve hürriyetlerini kullanmaları Anayasa ve kanunlara rağmen yıllarca haksız bir biçimde engellenen başörtülü kadınlara yapılan her türlü ayrımcılığı sona erdirdik, haksızlığı bitirdik, zulmü kaldırdık. Buna rağmen maalesef Eskişehir'de bir okul müdürü,kayıt için başörtüsünü çıkarmayı reddeden depremzede öğrencinin okula kaydını yapmamaya cür'et etmiş. Bu hadise; hukuk tanımamazlıktır, haksızlıktır, ilkelliktir ve çağdaş yobazlıktır." ifadelerini kullandı.

DEPREMİN YIKIP GEÇTİĞİ AİLEYE CHP'Lİ BÜYÜKERŞEN'İN BAŞKANLIK ETTİĞİ OKULDA ÇAĞDIŞI MUAMELE

Asrın felaketi olarak gösterilen Kahramanmaraş merkezli depremi Hatay'ın Antakya İlçesi'nde bulunan evlerinde yakalanan aile, ağır hasar alan binadan sağ olarak çıktı. Baba Z.İ, binanın 2'inci katından inmeye çalışırken 4 kemiği kırıldı. Aile, depremde kızları ile 2 çocuğunu ve damatlarını, teyze ile 4 çocuğunu ve eniştelerini, dayılarını ve yakın akrabalarından çok sayıda kişiyi depremde kaybetti.

İSMİ DE "ÇAĞDAŞ OKULLARI"

Eskişehir'de yardım sever bir kişi, hazırlamış olduğu daireye 11 kişilik Z.İ'nin ailesini yerleştirdi. Aile başörtülü olan T.N.İ. isimli kız çocuklarının naklini Eskişehir'de CHP'li Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in başkanlığını yaptığı vakfa bağlı Özel Çağdaş Okullarına aldırmak istedi. İddiaya göre okul müdürü İsmail Samur, "Bu okulda hiç başörtülü öğrenci yok burada zorlanırsın" dedi. Öğrenciyi ve velisini başka bir okula gitmeleri için 28 Şubat'tan kalma ikna odası kurarcasına ikna etmeye çalıştı. Aile, yaşadıklarını anlattı.

"DEPREME ANTAKYA'DA YAKALANDIK"

Ağabey M.İ., "Kahramanmaraş depremini Antakya'da bulunan evimizde yakalandık. Babam 2'inci kattan inmek isterken 4 kemiği kırıldı. Ağır hasar alan binandan sağ olarak çıktık. Depremde ablamı yeğenlerimi, eniştemi, teyzemi, dayımı, kuzenlerimi ve yakın akrabalarımızı kaybettik. Eskişehir'de bulunan arkadaşımızın tanıdığı bizi davet etti. Burada bir daireye yerleştik. Semtte bulunan komşularımız bizim için seferber oldu" dedi.

"BİZ ÖNCE ÜNİFORMADAN BAHSEDİYOR SANDIK"

Depremin ardından normal bir hayata dönmek için uğraşan İ. ailesi kızların eğitime devam etmesi için Özel Çağdaş Okullarının kapısını çaldı. Ağabey M.İ., "Antakya'da bulunan evimize yeni taşınmıştık. Yakınımızda bulunan Kız İmam Hatip Lisesi'ne kız kardeşim başlamıştı. Deprem sonrası kız kardeşimin eğitimine devam etmesi için Özel Çağdaş Okullarına nakil yaptırmak için gittik. Okul Müdürü ile görüştük durumu aktardık. Okul müdürünün önce şaka yaptığını düşündük. Ciddi olabileceğini düşünmedik. Biz önce üniformadan bahsediyor sandık. Sonra baktık ki ciddi ciddi başörtüsüne dil uzatıyor, kıyafetine laf ediyordu. Daha fazla polemiğe girmeden oradan ayrıldık" dedi.

"KIZ KARDEŞİM BİR TRAVMA DAHA YAŞADI"

Ağabey M.İ., "Bizim birçok kaybımız var. Acı ve tatsız bir durum. Kız kardeşim çok kötü bir durum ile karşı karşıya kaldı. Bir travma yaşadı. Kız kardeşim zaten büyük bir psikolojik problem yaşıyor. Depremin şokunu atlatamadı. Acımızı yaşayıp yaralarımız sarmaya geldik. Depremin şokunu atlatıp çocuklarımız okula gitsin ve bu hayatı geri kalanlarla bir şekilde yaşamaya çalışacağız diye geldik ama bu kişi bu zihniyetle böyle bir dönemde hala nasıl yaşayabiliyor anlamış değiliz" diye konuştu. Eskişehir Valiliğine giden aile okul ve yöneticisinden şikayetçi oldu.

SKANDALA SUÇ DUYURUSU

Mağdur edilen öğrenci T.N.İ., yaşananların ardından Eskişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kaydedildi. Sabah'ta yer alan habere göre, skandalın ortaya çıkması üzerine Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ali Yalçın, "Adı 'Çağdaş' fakat uygulaması 'Çağdışı' okul hakkında suç duyurusunda bulunduk. Eskişehir'de depremzede öğrencinin başörtülü olduğu için karşılaştığı rezalete sessiz, duyarsız kalınamaz. Ayrıca Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da başvurduk" diye konuştu.