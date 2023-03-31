ABD merkezli National Geographic’ten terör güzellemesi! YPJ'li kadın teröristleri paylaştı

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye bağlı teröristleri bizzat generalleriyle eğiten, tırlar dolusu silah ve mühimmatı hiç gizleme gereği duymadan aleni biçimde gönderen ABD, terör örgütünü sözde "romantik savaşçılar" gibi göstererek "kahramanlaştırma" projesini medya üzerinden sürdürüyor. Belgeselcilikte dünya çapında bilinen National Geographic'in Instagram hesabında PKK'nın Suriye'deki kolu YPJ'nin kadın teröristleri sözde "kahraman" olarak tanıtılarak skandal bir paylaşıma imza atıldı. Belgesel kanalı ve dergisi National Geographic'in, bir Amerikan projesi haline gelen PKK'nın Suriye'deki terör gruplarını "kahramanlaştırma" yayınına tepki yağdı. Özelikle de 2014 yılından bu yana moda dergileri bile kullanılarak yürütülen terörist güzellemesi kampanyasına Türkiye'de pek çok platformda televizyon yayını olan National Geographic'in katılmasına karşı RTÜK başta olmak üzere Türkiye'den sert bir karşılık verilmesi çağrıları yapıldı.