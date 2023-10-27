PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023, 16:31 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023, 16:48

ABD İsrail’in Gazze soykırımını neden destekliyor? NATO komutanından yıllar önce çarpıcı açıklama! İşte ABD’nin bitirmek istediği 7 ülke!

Katil İsrail, 20 gündür Gazze Şeridi’ne bomba yağdırıyor. Tel Aviv saldırılarında şimdiye kadar 7 bin Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunluğunu ise kadın ve çocuklar oluşturuyor. İsrail’in hastane-cami demeden hedef alarak işlediği savaş suçuna destek çıkan ülkelerin başında ise ABD geliyor. Peki ABD neden İsrail’in Gazze’deki soykırımını destekliyor? NATO eski komutanı, ABD ordusu eski Generali Wesley Clark'ın, 2007'de verdiği bir röportajdaki ifadeleri gündeme oturdu.  İşte ABD’nin bitirmek istediği 7 ülke!

SIRADAKİ VİDEO
Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK İstanbul Boğazı'nda prova uçuşu yaptı
27.10.2023Cuma
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan operasyon açıklaması
27.10.2023Cuma
Kalyon Holding’in 29 Ekim'e özel “Vatan, Kutsal Emanet...” reklam filmi yayına girdi
27.10.2023Cuma
ABD'li bir TikTok kullanıcısı katil İsrail’in iğrenç teklifini ifşa etti: Filistin’e desteğini geri al para ödeyelim!
27.10.2023Cuma
A Haber canlı yayınında sert müdahale! Katil İsrail polisi ve askeri Filistinlileri dağıtmak için gaz bombası kullanıyor
27.10.2023Cuma
Bunlar da Var
Yalı Çapkını 43. Bölüm CANLI İZLE 📺 STAR TV dizisi Yalı Çapkını son bölüm izle 01:16
Yalı Çapkını 43. bölüm CANLI İZLE 📺
28.10.2023Cumartesi
ATV CANLI 📺 MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 🕵️ 27 EKİM 2023 Cuma 00:36
MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE
28.10.2023Cumartesi
Aldatmak 43.bölüm fragmanı yayınlandı! 00:30
Aldatmak 43.bölüm fragmanı yayınlandı!
28.10.2023Cumartesi
Filistin’e desteklerini esirgemeyen Bella Hadid’den yas paylaşımı: Bunun acısı anlatılamaz 00:25
Ünlü model Bella Hadid'den Filistin'e yas paylaşımı!
28.10.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA