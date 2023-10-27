ABD İsrail’in Gazze soykırımını neden destekliyor? NATO komutanından yıllar önce çarpıcı açıklama! İşte ABD’nin bitirmek istediği 7 ülke!

Katil İsrail, 20 gündür Gazze Şeridi’ne bomba yağdırıyor. Tel Aviv saldırılarında şimdiye kadar 7 bin Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin çoğunluğunu ise kadın ve çocuklar oluşturuyor. İsrail’in hastane-cami demeden hedef alarak işlediği savaş suçuna destek çıkan ülkelerin başında ise ABD geliyor. Peki ABD neden İsrail’in Gazze’deki soykırımını destekliyor? NATO eski komutanı, ABD ordusu eski Generali Wesley Clark'ın, 2007'de verdiği bir röportajdaki ifadeleri gündeme oturdu. İşte ABD’nin bitirmek istediği 7 ülke!