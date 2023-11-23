ABB Başkanı Yavaş’tan İYİ Parti lideri Akşener’e ziyaret

ÖZEL'DEN YAVAŞ HAMLESİ

Akşener'in zehir zemberek açıklamalarını yutan Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı İyi Parti Genel Başkanı'na gönderdi.

YETKİSİZ ÖN YOKLAMA

Yavaş, Akşener'le görüşmesinin ardından, yaptığı açıklamada, bunun bir "nezaket" ziyareti olduğunu belirterek, kendisinin bir yetkisi olmadığını ifade etti. Yavaş, "Sayın Genel Başkanın selam ve sevgilerini ilettim kendisine. İki partinin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve şimdi ayrılıyorum bu kadar. Daha sonrasını parti kurulları herhalde gerek görürlerse bir açıklama yaparlar." dedi.

İTTİFAK OLACAK MI?

Gazetecilerin "ittifak" sorusuna yanıt veren Yavaş, "Ben o konulara hiç girmedim, benim öyle bir yetkim yok" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi CHP ve fondaş medya Akşener'i büyükşehirlerde ittifak yapmaya zorluyor. Ancak Akşener, seçime ittifaksız gireceklerini her defasında tekrarlıyor.

DİKKAT ÇEKEN KARE

Öte yandan görüşmenin ardından basına yansıya fotoğraflarda Akşener, rahat tavırları ile gülerken Mansur Yavaş'ın gergin yüz ifadesi ve elini bacaklarının arasına alarak oturması dikkatlerden kaçmadı.



İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YÜREKSİZLER DEMİŞTİ

28 Mayıs'ın ardından yaptığı bir değerlendirme toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını gündeme getirdiklerini hatırlatan Akşener özür dileyerek "Keşke herkes bizler kadar cesur ve yürekli olabilseydi." dedi.