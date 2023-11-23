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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023, 19:12 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 19:23

ABB Başkanı Yavaş’tan İYİ Parti lideri Akşener’e ziyaret

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında olduğu iddia edilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimleri için ilk ittifak hamlesini yaptı. CHP fondaşına İyi Parti ve terörün siyasi ayağı HEDEP'le görüşeceklerini ifade eden Özel, kendisi HEDEP'lilerle konsere giderken ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gönderdi. Siyaset kulislerinde nabız yoklama ziyareti olarak değerlendirilen ziyareti Yavaş, "nezaket" olarak yorumladı. Öte yandan görüşmeden basına yansıyan karelerde Yavaş'ın gergin tavırları dikkatlerden kaçmadı. 28 Mayıs'ın ardından yaptığı bir değerlendirme toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını gündeme getirdiklerini hatırlatan Akşener özür dileyerek "Keşke herkes bizler kadar cesur ve yürekli olabilseydi." ifadelerini kullanmıştı.

ÖZEL'DEN YAVAŞ HAMLESİ
Akşener'in zehir zemberek açıklamalarını yutan Özel, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı İyi Parti Genel Başkanı'na gönderdi.

YETKİSİZ ÖN YOKLAMA
Yavaş, Akşener'le görüşmesinin ardından, yaptığı açıklamada, bunun bir "nezaket" ziyareti olduğunu belirterek, kendisinin bir yetkisi olmadığını ifade etti. Yavaş, "Sayın Genel Başkanın selam ve sevgilerini ilettim kendisine. İki partinin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve şimdi ayrılıyorum bu kadar. Daha sonrasını parti kurulları herhalde gerek görürlerse bir açıklama yaparlar." dedi.

İTTİFAK OLACAK MI?
Gazetecilerin "ittifak" sorusuna yanıt veren Yavaş, "Ben o konulara hiç girmedim, benim öyle bir yetkim yok" ifadelerini kullandı. Bilindiği gibi CHP ve fondaş medya Akşener'i büyükşehirlerde ittifak yapmaya zorluyor. Ancak Akşener, seçime ittifaksız gireceklerini her defasında tekrarlıyor.

DİKKAT ÇEKEN KARE
Öte yandan görüşmenin ardından basına yansıya fotoğraflarda Akşener, rahat tavırları ile gülerken Mansur Yavaş'ın gergin yüz ifadesi ve elini bacaklarının arasına alarak oturması dikkatlerden kaçmadı.


İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A YÜREKSİZLER DEMİŞTİ
28 Mayıs'ın ardından yaptığı bir değerlendirme toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını gündeme getirdiklerini hatırlatan Akşener özür dileyerek "Keşke herkes bizler kadar cesur ve yürekli olabilseydi." dedi.

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