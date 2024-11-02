6 yaşındaki kayıp Şirin Elmas ölü bulundu!

İstanbul Şişli'de iki gündür kayıp olan Şirin Elmas Hanilçi'nin ailesi, küçük kızdan haber alamadıkları için Atv'nin sevilen programı Müge Anlı'ya başvurdu. Kısa sürede programa ihbar telefonları yağdı. Yayına bağlanan kişiler Şirin'in dilendirildiğini söylerken, ailenin tavırları oldukça dikkat çekti. Türkiye, daha henüz Narin Güran cinayetini unutmamışken, 6 yaşındaki kız çocuğundan acı haber geldi.Peki, Şirin'e ne oldu? İstismara mı uğradı? İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert kayıp Şirin olayı son dakika gelişmeleri...