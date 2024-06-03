Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceğini belirttiği tahmin raporunda, öğle saatlerinde dışarıda olacak vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan hava tahmin raporunda, Eskişehir ve bölge genelinde açık, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmininde bulunuldu. Raporda, hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artarak, mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtili. Meteoroloji tarafından yayımlanan raporda; kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 12.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıya yer verildi.

Hazırlanan raporda, Eskişehir'de en yüksek sıcaklığın 42 derece ile Sarıcakaya, en düşük ise 27 derece ile Mihalıççık ilçesinde olması beklendiği paylaşıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yurt genelinde bugünden itibaren artması beklenen sıcaklıkların bazı illerde 40 derecenin üzerine çıkacağını bildirdi.

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahmin raporuna göre yurt genelinde bugünden itibaren sıcaklıklarda artış beklendiğini belirtti.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesinin beklendiğini aktaran Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor. Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum."

Özhaseki, sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunarak, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum." ifadelerini kullandı.