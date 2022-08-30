30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Konseri'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, son olarak Ege'de Türk jetlerine S-300 radar kilidi atan Yunanistan'a ve Türkiye'nin S-400 almasını bahane ederek F-35'leri vermeyen ABD'ye sert sözlerle yüklendi. Erdoğan "Yunanistan dengimiz ve muhatabımız değildir. son günlerde yaşanan gelişmeler gerçeği herkesin önüne sermiştir. F-16 uçaklarımıza Rus menşeli S-300 tarafından radar kilidi atılmıştır. Düşmanca bir davranıştır. Hele bu uçak NATO görevi icra ediyorsa direkt NATO'ya yapılmış demektir. Aslında bize değil NATO ve müttefiklere meydan okumuştur. Bu adımımız F-35 uçaklarının verilmemesinden, ambargolara maruz bırakılmaya varan fiili eylemlerle karşılanmıştı. Aynı Amerika'nın S-300 sistemlerinin harekete geçirilmesine nasıl tepki vereceğini merak ediyoruz. Biz F-35 ve S-400'leri aynı sistemde kullanmazdık. " dedi. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Azerbaycan, Libya, Katar, Somali ve Bosna Hersek'teki Türk askeri birliklerine canlı bağlantı gerçekleştirdi.