RAMAZAN İMSAKİYE
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3 çocuk babası adamın ölümünde etil alkol şüphesi

3 çocuk babası adamın ölümünde etil alkol şüphesi
17.04.2023 08:58

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde, 3 çocuk babası 64 yaşındaki Ahmet Ok, yalnız yaşadığı müstakil evde ölü bulundu. Evde yapılan incelemede, alkol yapımında kullanılan etil alkol ve kit bulundu. Şüpheli bulunan öllüm nedeniyle soruşturma başlatıldı.

Güncel Videoları

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Ahmet Ok (64), evinde ölü olarak bulundu. Ok'un evinde yapılan araştırmada, alkol yapımında kullanılan etil alkol ve kit bulunması üzerine ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Ok'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

YAKINLARI HABER ALAMADI
Saat 19.00 sıralarında İstiklal Mahallesi 613 Sokak'ta müstakil bir evde yalnız yaşadığı öğrenilen 3 çocuk babası Ahmet Ok'tan haber alamayan yakınları, eve geldiklerinde yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ahmet Ok'un hayatını kaybettiği belirlendi.

ETİL ALKOL BULUNDU
Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, alkol yapımında kullanılan etil alkol ve kit bulundu. Bunun üzerine Ok'un ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrasında, yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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