Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" temasıyla başlayan Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Asrın çifte felaketi sonrası Türkiye'nin yanında olan dost ve kardeş ülkelere teşekkür eden Erdoğan, "Dostlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Millet olarak destekleriyle, dualarıyla, katkılarıyla en zor günümüzde bizlere umut aşılayan dostlarımızın kadirşinaslığınızı asla unutmayacağız. " dedi. Uluslararası düzenin Gazze'de iflas bayrağı çektiğini belirten Başkan Erdoğan, "Milyarlarca insanın hukuka inancı yok edildi. Gazze'deki savaş değil soykırım girişimi. Bunun adı barbarlık." ifadelerini kullandı.