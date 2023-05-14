Kılıçdaroğlu destekçisi bir avukat Başkan Erdoğan'a küfür etti başörtülü seçmeni görüntüleyip hakaret etti

Türkiye bugün sandık başına gitti... 7'li koalisyon ve türevlerinin seçim sürecine gölge düşüren provokasyonları ise hız kazandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ahmet Ayhan Salman isimli avukat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a küfür etti. Başörtülü seçmenleri görüntüleyip hakaretler yağdıran Salman, "Yolu şaşırdınız galiba. Arabistan aşağı tarafta. Burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" dedi. Milli iradeye saygısı olmayan avukatın yaptığı paylaşımlara Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşeşen kalp emojisi koyması da dikkat çekti.