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Kılıçdaroğlu destekçisi bir avukat Başkan Erdoğan'a küfür etti başörtülü seçmeni görüntüleyip hakaret etti

Kılıçdaroğlu destekçisi bir avukat Başkan Erdoğan'a küfür etti başörtülü seçmeni görüntüleyip hakaret etti
14.05.2023 16:26 - Son Güncelleme: 14.05.2023 16:38

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Türkiye bugün sandık başına gitti... 7'li koalisyon ve türevlerinin seçim sürecine gölge düşüren provokasyonları ise hız kazandı. Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ahmet Ayhan Salman isimli avukat, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Başkan Erdoğan'a küfür etti. Başörtülü seçmenleri görüntüleyip hakaretler yağdıran Salman, "Yolu şaşırdınız galiba. Arabistan aşağı tarafta. Burası sosyalist demokratik Türkiye Cumhuriyeti" dedi. Milli iradeye saygısı olmayan avukatın yaptığı paylaşımlara Kemal Kılıçdaroğlu ile özdeşeşen kalp emojisi koyması da dikkat çekti.

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