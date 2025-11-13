20 şehidi taşıyan “Koca Yusuf” Tiflis’ten havalandı!

Gürcistan'ın Kakheti bölgesi Siğnaği kentinde 11 Kasım'da meydana gelen kazada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı düşmüş, olayda 20 Mehmetçik şehit olmuştu.

Şehitlerin naaşlarını Türkiye'ye taşımak için görevlendirilen A400M "Koca Yusuf" uçağı, başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı.

Türkiye'de Törenle Karşılanacaklar

"Koca Yusuf"un Ankara'ya inişinin ardından şehitler, askeri törenle karşılanacak.

Törenin ardından naaşlar, ailelerinin talebi doğrultusunda memleketlerine uğurlanarak toprağa verilecek.

TSK'dan Açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, şehitler için yürütülen koordinasyonun tamamlandığını ve nakil sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Milletin başı bir kez daha sağ olsun.