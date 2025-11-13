PODCAST CANLI YAYIN
20 şehidi taşıyan “Koca Yusuf” Tiflis’ten havalandı!

Gürcistan’da yaşanan askeri uçak kazasında şehit olan 20 Türk askerinin naaşlarını taşıyan “Koca Yusuf” A400M askeri nakliye uçağı, Tiflis’ten Türkiye’ye doğru havalandı. “Koca Yusuf”un Türkiye’ye ulaşmasının ardından şehitler, askeri törenle karşılanacak.

Gürcistan'ın Kakheti bölgesi Siğnaği kentinde 11 Kasım'da meydana gelen kazada Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi kargo uçağı düşmüş, olayda 20 Mehmetçik şehit olmuştu.
Şehitlerin naaşlarını Türkiye'ye taşımak için görevlendirilen A400M "Koca Yusuf" uçağı, başkent Tiflis'teki Şota Rustaveli Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı.

Türkiye'de Törenle Karşılanacaklar

"Koca Yusuf"un Ankara'ya inişinin ardından şehitler, askeri törenle karşılanacak.
Törenin ardından naaşlar, ailelerinin talebi doğrultusunda memleketlerine uğurlanarak toprağa verilecek.

TSK'dan Açıklama

Türk Silahlı Kuvvetleri, şehitler için yürütülen koordinasyonun tamamlandığını ve nakil sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.
Milletin başı bir kez daha sağ olsun.

