20 Mart Pazartesi hava durumu | Meteoroloji uyardı: Doğu Anadolu'da Çığ Tehlikesi! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA
EDİRNE 2°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 5°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ 1°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
A.KARAHİSAR 2°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 7°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 5°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
ADANA 9°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
K.MARAŞ 6°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
ANKARA 0°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 3°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı
KONYA 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
SİVAS 1°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ
BOLU 2°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 2°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 6°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA 6°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
SAMSUN 7°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
TOKAT 4°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu
TRABZON 8°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ELAZIĞ 4°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM 2°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS 2°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri ve kar yağışlı
MALATYA 5°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
ADIYAMAN 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR 6°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 7°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı