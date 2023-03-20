20 Mart Pazartesi hava durumu | Meteoroloji uyardı: Doğu Anadolu'da Çığ Tehlikesi! Bugün hava nasıl olacak?

MARMARA

EDİRNE 2°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 1°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

A.KARAHİSAR 2°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 7°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

ADANA 9°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 14°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 8°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

K.MARAŞ 6°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

ANKARA 0°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 3°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ilk saatlerde yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA 4°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 1°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.



BATI KARADENİZ

BOLU 2°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 2°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 6°C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA 6°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

SAMSUN 7°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 4°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde yüksekleri yer yer karla karışık yağmurlu

TRABZON 8°C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ELAZIĞ 4°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM 2°C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS 2°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri ve kar yağışlı

MALATYA 5°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

ADIYAMAN 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 6°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 7°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı