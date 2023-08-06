İlk bölümü 2008 yılında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer alan avukat Rahmi Özkan gençlik fotoğraflarıyla sosyal medyayı salladı. Yıllardır ATV canlı yayınında omuz omuza çalışan Müge Anlı, Rahmi Özkan ve Mehmet Şevki Sözen geçtiğimiz aylarda kısa süreliğine ayrılmıştı. Anlı, Özkan'ın sağlıksal bir sorun yaşadığını belirterek "Biliyorsunuz bir mide ağrısıyla baş başaydı. Şimdi check-up'ını yaptırıyor maşallah bir şey de çıkmadı ama bugün de dinlenecek yarın aramızda olacak inşallah." demişti. Şimdilerde yaz tatili nedeniyle programa ara verilirken, Rahmi Özkan da ailesiyle vakit geçiriyor. İşte sosyal meydada gündeme gelen Rahmi Özkan'ın gençlik hali...