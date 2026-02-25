SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel Videoları10 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı!10 ilde dev uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı!Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 11:08 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2026 11:10 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı baskın! Uluslararası uyuşturucu trafiğinde 10 tonu aşkın sevkiyattan sorumlu tutulan 13 zanlı kıskıvrak yakalandı. Zehir şebekesinin Türkiye ve dünya üzerindeki bağlantıları mercek altına alındı.Bunlar da Var 04:32Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağında şehit olan pilotun naaşına ulaşıldı 25.02.2026Çarşamba 05:43Balıkesir Valisi Duyurdu: Görev uçuşunda F-16 uçağımız düştü pilot şehit oldu 25.02.2026Çarşamba 00:34İzmir'de 17 yıldır kayıp kadının cesedi eski eniştesinin bahçesinde bulundu 24.02.2026Salı 36:22Nihat Hatipoğlu ile İftar 6. bölüm | Manevi iklim ve merak edilen sorular 24.02.2026SalıCANLI YAYIN