▶️ ÖZEL I CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası I İmamoğlu'nun sözleri İYİ Parti'yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr'den bombaladı!
Yerel seçimlere müstakil girme kararı ile başlayan İYİ Parti ile CHP arasındaki kriz gittikçe tırmanıyor. İYİ Parti-CHP arasında yaşanan son kavga ise İstanbul'da afiş yüzünden çıktı. Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında yaptığı afişlerin asılmasına engel oldu. Akşener dün çok sert sözlerle İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu ise Akşener'i "Benim üzerimden prim peşinde" anlamına gelen sözleri ile tiye aldı. İYİ Parti cephesi çılgına döndü. Peki afiş krizinin perde arkasında neler yaşandı? İyi Parti, PKK'nın siyasi ayağı DEM'le CHP'nin girdiği ilişkiye nasıl bakıyor? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, takvim.com.tr'ye çarpıcı açıklamalar yaptı, İmamoğlu'nun belediyecilikte başarısız olduğunu söyledi. İşte CHP ile İyi Parti arasındaki gerilimi daha da tırmandıracak sözler...