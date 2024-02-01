SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024, 21:12 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024, 21:44

▶️ ÖZEL I CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası I İmamoğlu'nun sözleri İYİ Parti'yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr'den bombaladı!

Yerel seçimlere müstakil girme kararı ile başlayan İYİ Parti ile CHP arasındaki kriz gittikçe tırmanıyor. İYİ Parti-CHP arasında yaşanan son kavga ise İstanbul'da afiş yüzünden çıktı. Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin seçim çalışmaları kapsamında yaptığı afişlerin asılmasına engel oldu. Akşener dün çok sert sözlerle İmamoğlu'na tepki gösterdi. İmamoğlu ise Akşener'i "Benim üzerimden prim peşinde" anlamına gelen sözleri ile tiye aldı. İYİ Parti cephesi çılgına döndü. Peki afiş krizinin perde arkasında neler yaşandı? İyi Parti, PKK'nın siyasi ayağı DEM'le CHP'nin girdiği ilişkiye nasıl bakıyor? İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, takvim.com.tr'ye çarpıcı açıklamalar yaptı, İmamoğlu'nun belediyecilikte başarısız olduğunu söyledi. İşte CHP ile İyi Parti arasındaki gerilimi daha da tırmandıracak sözler...

HABER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ 👇

CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlunun sözleri İYİ Partiyi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.trden bombaladı!

SIRADAKİ VİDEO
▶️ Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ DİSK üyesi bir belediye işçisi ile sohbet etti! "Herkes bilsin kimseyi işinden etmeyeceğiz"
01.02.2024Perşembe
▶️ CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan bir skandala daha!
01.02.2024Perşembe
▶️ Cumhur İttifakı İstanbul’da Sahada! Maltepe Belediye başkan adayı A Haber'de projelerini açıkladı
01.02.2024Perşembe
▶️ Kocaeli'de film gibi olay! Fabrikada çalışanları rehin aldı: İçeriden ilk fotoğraf: "Kapılar açılacak! Gazze için ya musalla ya ölüm"
01.02.2024Perşembe
▶️ Kocaeli'de film gibi olay! Fabrikada çalışanları rehin aldı
01.02.2024Perşembe
Bunlar da Var
🚨 Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldürüldü? 🕵 02:59
▶️ Diyarbakırlı Ramazan Hoca neden öldürüldü? 🕵
01.02.2024Perşembe
Emekliye %5 ek zam takvimi çıktı! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Kök maaş nasıl hesaplanacak? 03:28
Emekliye %5 ek zam takvimi çıktı!
01.02.2024Perşembe
Diyarbakırlı Ramazan Hoca’nın katili yakalandı! Videolu 00:16
Diyarbakırlı Ramazan Hoca'nın katili yakalandı!
01.02.2024Perşembe
▶️ 1 Şubat piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne? 00:47
▶️ Piyasalarda gün sonu: Borsada son durum ne?
01.02.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA