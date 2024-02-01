Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sonrasında yerel seçimlere müstakil girme kararı alan İYİ Parti, CHP adeta kanlı bıçaklı oldu.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri sonrasında yerel seçimlere müstakil girme kararı alan İYİ Parti, CHP adeta kanlı bıçaklı oldu.
Seçimlere müstakil gireceğini duyurup İstanbul'da Buğra Kavuncu'yu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım'ı açıklayan ve diğer illerde de aday çıkaran İYİ Parti, CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle vurmaya devam ediyor. Diğer yanda da CHP medyası ve troll hesapları İYİ Parti ve Meral Akşener'e yönelik linç kampanyası yürütüyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözlerle yüklenerek, hazırladıkları afişlerin İstanbul'da engellendiğini açıkladı. Akşener, "Bizi engellemek isteyen Beştepe değil Saraçhane" ifadesiyle Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Akşener'in sert sözleri gazeteciler tarafından dün İmamoğlu'na soruldu. O da Akşener'e "Benim üzerimden prim yapma" anlamına gelen şu sözlerle cevap verdi:
"Bu noktada ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı ama muhtemelen billboard meselesi... Bu işin sadece İstanbul'u yok, muhtelif şehirleri var. Bu işler de şehirlerde firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiliyor. Hayırlısı. Allah'tan alışığız. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Bize doğru gelirken havada güle dönüşür. Dikkat etsinler, bizim öyle bir endişemiz yok. İnsanlara karşı, demokrasiye karşı sorumluluk hissettik. Bu sorumluluğun dışında da hareket etmedik. Bunu en iyi sayın Akşener bilir."
İşte Ekrem İmamoğlu'nun "alay edercesine" verdiği tepki İYİ Parti cephesini çılgına çevirdi. İmamoğlu'nun sözlerine ilişkin ilk tepki İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'dan geldi. Afiş krizinin perde arkasını da ilk kez takvim.com.tr'ye anlatan Coşkun, İmamoğlu ve CHP'yi deyim yerindeyse bombaladı.
3 -6 MART'TAN BU YANA YEREL SEÇİMLERE MÜSTAKİL GİRMEMİZ İÇİN TEŞKİLATLARIMIZ BASKI YAPTI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde masadan kalkıp yeniden oturmasıyla birlikte CHP'nin troll ordusunun hedef tahtasına oturtulması ve aday dayatması nedeniyle yerel seçimlere müstakil girme kararı aldıklarını söyleyen Yücel Coşkun, süreci tüm detaylarıyla anlattı.
"Yerel seçimlerdeki müstakil kararımızı biraz daha partililerimiz, teşkilat mensuplarımız, partiye gönül vermiş üyelerimizin tavırları belirledi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde 6'lı masa sürecinde Genel Başkanımıza bir aday dayatmasında bulunuldu. Bir masadan kalkma durumu oldu. Daha sonrasında CHP'ye yakın trol ordusu sosyal medyada yüklenmesiyle partimize gönül vermiş arkadaşlarımızda gönül kırıklığı oluştu. Bu seçim biter bitmez de hem genel başkanımız hem de il teşkilatlarımızı zorlamaya başladılar artık yol yürümeyelim diye. Bu göreve gelmeden önce de Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkanımız Buğra başkanın yardımcısıydım. Kendisiyle de Anadolu'yu dolaştım. Bu göreve gelmeden 40 il dolaşmışızdır. Teşkilat mensuplarımızın her biri bu seçime müstakil gidelim dedi. CHP'nin DEM ile ilişkilerini anlatamıyoruz. Bu bizi rahatsız ediyor. Sayın Genel Başkanımız İl Başkanlarına, Ankara ve İstanbul ilçe başkanlarına sordu. Parti bir oylama yaptı."
BİZİ YANCI OLARAK GÖRDÜLER
CHP medyası ve CHP'li siyasetçilerin İYİ Parti'nin müstakil kararının ardından giriştiği linç kampanyasını da değerlendiren Yücel Coşkun "CHP kanadı İYİ Parti'yi bir yancı olarak görüyordu. Biz ne bir siyasi partinin yancısıyız ne de kazandırmak merkeziyle siyaset yaparız. Bize herhangi bir partiyle birlikte olmanın fayda getirmeyeceğini gördük. Özellikle kazanacak aday iddiamızın karşılık bulmaması, aday diretmesiyle karşılaşmamız rahatsız etti. Biz de 2028'e giden yolun 2024 yerel seçimlerden geçtiğini düşünerek müstakil olarak çalışmaya başladık" dedi.
İMAMOĞLU'NUN BELEDİYECİLİĞİ TATMİN ETMİYOR
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu yönetiminin belediyecilikte başarısız olduğunu ise, "Belediyecilikle alakalı çok tatmin eden, memnun eden bir çalışmalarını görmüyoruz" sözleriyle anlattı.
İMAMOĞLU BİZE OPERASYON ÇEKEMEZ
CHP ile yaşanan krizde Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti'ye "operasyon" çektiği iddiaları için de çok sert tepki gösteren Coşkun "Bu parti operasyon partisi değil. Kimseye operasyon çektirmeyiz" dedi.
EKREM İMAMOĞLU'NDAN HABERSİZ KARAR VERİLMEZ
Peki afiş krizinin perde arkası ne? Direk İmamoğlu'nu hedef alan İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun, "İmamoğlu'ndan habersiz karar verilemez" diyerek de afiş krizindeki faili takvim.com.tr'ye anlattı. Coşkun, "Her siyasi parti billboardlar için bir şirketle anlaşır. Pazar günü baskıya giren afişler anlaşılan şirkete sunuldu. Şirket bir süre sonra Genel Merkezi'mize bunu asamayız şeklinde bir yanıt veriyor. Nedeni sorulduğunda İBB yönetiminin izin vermediği dile getiriliyor. Bu pankartları değişin deniliyor. Kimse bu afişlerinin asımı hakkında Ekrem İmamoğlu'ndan habersiz karar veremez" dedi.
ŞAKACI EKREM!
Ekrem İmamoğlu'nun Akşener'e primci imasına tepki gösteren Yücel Coşkun, "Şaka gibi bir açıklama. Akşener konumuyla, yüzde 10 oy oranı olan bir partisiyle Ekrem İmamoğlu'nun primine mi ihtiyacı var. Yapmasınlar lütfen. İYİ Parti'nin kimsenin primine ihtiyacı yok" şeklinde konuştu.
CHP VE DEM İÇ İÇE GİRMİŞ DURUMDA CHP TABANI RAHATSIZ
CHP ve PKK'nın siyasi ayağı DEM'in çok içiçe girdiğini söyleyen Yücel Coşkun, İstanbul'da Başkan Demirtaş'ın aday gösterilmemesi için CHP'nin nasıl bir taviz verebileceğine ilişkin sorumuza "CHP artık açık görüşmeler yapılacağını kabul ediyor ve dile getiriyor. Hangi pazarlık içerisinde oldukları bugün yarın DEM'e bir belediye verdiklerinde ortaya çıkacak. DEM partisiyle çok iç içe girmişler. Bazı belediyelerde belediye başkan yardımcılıkları teklifi oldu. DEM Partisi ile CHP'nin yakınlığına vatandaş karar verecek. CHP tabanında DEM ile olan durumdan çok rahatsız olan vatandaş var. CHP tabanı DEM konusunda partisine yavaş yavaş tepki koymaya başlayacaktır diye düşünüyoruz" dedi.
PAZAR GÜNÜ ADAYLARIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ
Yerel seçimler için İYİ Parti adaylarının Pazar günü açıklanacağını söyleyen Coşkun, "Hem büyük şehirlerde hem de ilçelerde neler yapacağımızı ortaya koyacağız" dedi.