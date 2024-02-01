Seçimlere müstakil gireceğini duyurup İstanbul'da Buğra Kavuncu'yu, Ankara'da Cengiz Topel Yıldırım'ı açıklayan ve diğer illerde de aday çıkaran İYİ Parti, CHP'ye ve Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle vurmaya devam ediyor. Diğer yanda da CHP medyası ve troll hesapları İYİ Parti ve Meral Akşener'e yönelik linç kampanyası yürütüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun engellettiği İYİ Parti afişlerinin yer alacağı billboard.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na çok sert sözlerle yüklenerek, hazırladıkları afişlerin İstanbul'da engellendiğini açıkladı. Akşener, "Bizi engellemek isteyen Beştepe değil Saraçhane" ifadesiyle Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti. Akşener'in sert sözleri gazeteciler tarafından dün İmamoğlu'na soruldu. O da Akşener'e "Benim üzerimden prim yapma" anlamına gelen şu sözlerle cevap verdi:

"Bu noktada ne için yaptığını bilmiyorum bu açıklamayı ama muhtemelen billboard meselesi... Bu işin sadece İstanbul'u yok, muhtelif şehirleri var. Bu işler de şehirlerde firmalarda yönetiliyor. Onlarla konuşabilirler. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu üzerinden konuşmak veya taş atmak böyle bir prim yapacak zannedilir şekle doğru gidiliyor. Hayırlısı. Allah'tan alışığız. Bize atılan hiçbir taşın etkisi olmaz. Bize doğru gelirken havada güle dönüşür. Dikkat etsinler, bizim öyle bir endişemiz yok. İnsanlara karşı, demokrasiye karşı sorumluluk hissettik. Bu sorumluluğun dışında da hareket etmedik. Bunu en iyi sayın Akşener bilir."

İşte Ekrem İmamoğlu'nun "alay edercesine" verdiği tepki İYİ Parti cephesini çılgına çevirdi. İmamoğlu'nun sözlerine ilişkin ilk tepki İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun'dan geldi. Afiş krizinin perde arkasını da ilk kez takvim.com.tr'ye anlatan Coşkun, İmamoğlu ve CHP'yi deyim yerindeyse bombaladı.