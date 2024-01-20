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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024, 16:43 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 16:47

▶️ MSB duyurdu! Gara bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Ara, bul, yok et! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 9 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtı ile etkisiz hâle getirdi. Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız azim ve kararlılıkla sürecek!" denildi.

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