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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024, 19:25 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024, 19:29

▶️ MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: 23 terör hedefi imha edildi

MİT, Suriye’de, PKK/YPG’ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK'nın Irak'ta güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirdiği menfur saldırının ardından Suriye'de bulunan PKK hedeflerini imha etti.

MİT'ten Suriye'de nokta operasyon: 23 terör hedefi imha edildi - 1

MİT, söz konusu operasyonlarda Suriye'de PKK/YPG kontrolünde örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji/altyapı tesisi, cephane noktaları gibi stratejik hedeflerin yanı sıra örgütte sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısları hedef aldı.

23 HEDEF İMHA EDİLDİ

MİT Suriye'de, PKK/YPG'ye ait terör amaçlı kullanılan 5 kritik altyapı tesisi, 3 kontrol noktası, 8 askeri nokta, 2 mühimmat deposu, 2 lojistik deposu, 2 teknik araç deposu ve 1 tünel/mevzilendirme çalışmalarında kullanılan araç olmak üzere toplamda Terör örgütüne ait 23 hedefi imha etti.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, operasyonların, planlanan hedefe ulaşıncaya kadar devam ettirileceği öğrenildi.

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