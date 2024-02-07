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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024, 20:42 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024, 20:47

▶️ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Libya'da önemli açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya temasları kapsamında basına mülakat verdi. Bakan Fidan, Libya'yı ziyaret etmekten memnuniyeti duyduğunu ifade ederek, “Türkiye-Libya ilişkileri çok derin, tarihi kökleri olan bir kardeşlik ilişkisi. Bugün de ziyaretimde Sayın Başbakanla çok geniş bir yelpazede olan konuları ele alma imkanımız oldu” dedi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile görüşmesinde Türkiye'nin Libya'nın bütünlüğüne, istikrarına, refahına olan desteğini yinelediğini aktaran Bakan Fidan, "Özellikle iki ülke arasında yapılmakta olan ve yapılması mümkün olan konuları ele aldık. Bölgesel güvenlik ve istikrar konularını da ele aldık. Özellikle Afrika'da, güneyde olan bir takım çatışmalar, sıkıntılar, iç savaşlar konusunda Türkiye ve Libya olarak beraber neler yapabiliriz onu da gözden geçirme imkanımız oldu" dedi.

Görüşmede, terörle mücadele, göçle mücadele, kaçakçılık konularında işbirliğinin ele alındığını ifade eden Bakan Fidan, "Güvenlikten ekonomiye, eğitimden vize konularına kadar çok geniş bir yelpazede görüşmelerimiz çok verimli bir şekilde tamamlandı. Ben tekrar Sayın Başbakana ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

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