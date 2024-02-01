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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Şubat 2024, 17:45 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024, 17:49

▶️ DEM'in İzmir adayı Tunç Soyer mi olacak? Ortalığı karıştıran iddia

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki aday belirleme krizi İzmir düellosuyla sonuçlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 29 Ocak'ta gerçekleştirilen PM ile Özgür Özel'in desteklediği Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay oldu. Tunç Soyer'in aday gösterilmemesi terör örgütü PKK'nın siyasi kolu DEM'de rahatsızlık yarattı. Daha önce CHP'yi destekleyeceği konuşulan DEM'in bu karar sonrası İzmir'de aday çıkarılacağı konuşulurken bu ismin Tunç Soyer olacağı iddia edildi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı...

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