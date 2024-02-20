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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024, 22:37 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024, 22:37

▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB başkan adayı Murat Kurum'dan önemli açıklamalar! "Kandil'in talimatlarıyla hareket ediyorlar"

Yerel seçimlere 39 gün kaldı. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, 5 yıldır CHP yönetiminde çözümsüzlüğe terk edilen İstanbul'un sorunlarını çözmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda sahada aktif olarak faaliyetlerini sürdüren Murat Kurum katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. DEM Parti ve ittifaklara yönelik soruları yanıtlayan Kurum, "Biz ilk günden itibaren hep şunu söyledik: ‘Kim kiminle ittifak kurar buna bakmayacağız’ dedik. Biz, hep İstanbul’un sorunlarına çözüm bulmak için çalışacağız" şeklinde konuştu.

İşte Kurum'un açıklamalarından satır başları;

"BİZ BU SEÇİMİ ALACAĞIZ"
DEM Parti'nin aday evraklarını son dakika vermesine yönelik konuşan Kurum, "Gelinen süreçte; yetiştirdi, yetiştiremedi; önce verdi, veremedi söylemleri; acaba seçime girsek mi, girmesek mi gibi bir irade görüyoruz karşımızda. Yüksek Seçim Kurulu da başvurularını onayladı. Tabii, nereden talimat aldıklarını çok iyi biliyoruz.

Bu manada işte kent uzlaşısı içerisinde olup da farklı farklı ittifaklar içerisinde yine süreci yürütmeye çalıştıklarını da tüm milletimiz görüyor, İstanbullular da görüyor. Ama onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun bizim için hiç önemli değil. Topu da gelse biz bu seçimi alacağız. Altını çizerek söylüyorum. 31 Mart gecesi İstanbul'un Fetret Devri'ni hep beraber bitireceğiz."

"KANDİL'İN TALİMATLARIYLA HAREKET EDİYORLAR"
CHP ve DEM Parti arasındaki 'Kent Uzlaşısı' noktasında da açıklama yapan Kurum, "Nereden talimat aldıklarını; milletimiz de çok iyi biliyor, biz de biliyoruz. Burada Kandil'in talimatlarıyla hareket ediyorlar. Bir bakıyorsunuz bir aday çıkıyor; ondan sonra gelen bir talimatla adayı hemen değiştiriyorlar. Ama onların hangi ittifakta olduğu bizi ilgilendirmiyor. Biz işimize bakacağız. Kent Uzlaşısı'nı daha önceki seçimlerde de farklı isimlerle, 'Şehir Uzlaşısı' adı altında yaptılar biliyorsunuz.

Bildiğim tek şey İstanbul'un sorunları, İstanbul'un problemleri ve İstanbul'un beklentileri. Deprem riski şu anda, onların yapacağı uzlaşıdan daha kıymetli. Oradaki beklenti, kirli oyunlar, kapı arkasında yapılan pazarlıklar; gün be gün ortada. Bunu biliyoruz, saklamalarına gerek yok. Adına başka bir isim koymalarına da gerek yok. Aleni olarak gidip deyin; 'Biz burada ittifak yapıyoruz' deyin. Bunu da diyemiyorsunuz, neden? Niye çekindiğiniz bir ittifakı yapıyorsunuz madem? Dolayısıyla bunlar aynı söylemlerle, Kandil'den bir talimat alıyorlar. O talimat çerçevesinde oradaki ittifak tarif ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Kandil bunlara ne yapması gerektiğini tarif ediyor ve bunlar da ona uyuyor."

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