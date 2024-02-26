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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024, 01:35 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024, 01:41

▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na DEM'li ayar!

Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, vatandaşla el ele gönül gölüne yerel seçim hazırlıklaırnı sürdürüyor. İstanbul'un ve İstanbullunun başına bela olan CHP'li İBB yönetimi artık son demlerini yaşıyor. Murat Kurum, Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi'nde Ordulular Buluşması'na katıldı. Murat Kurum, CHP ile DEM arasındaki kirli ittifaka değinerek, “Oynanan filmin son perdesi 31 Mart’ta kapanıyor. Sırtını Kandil’e dayayanların değil, sırtını millete yaslayanların dönemi başlıyor!” ifadelerini kullandı.

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