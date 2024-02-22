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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024, 23:27 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024, 23:27

▶️ Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum Beşiktaş'ta!

Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan Adayı Murat Kurum Beşiktaş Ortaköy Mahallesi esnafını ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beşiktaş Ortaköy Mahallesi esnafını ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Kurum'a İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın, Cumhur İttifakı Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Serkan Toper ve beraberindeki heyet eşlik etti. Ortaköy esnafı Kurum'u "En büyük başkan, bizim başkan'', "Bu işi bir tek siz yaparsınız, başka kimse yapmaz", "İstanbul muradına erecek" sözleriyle ve alkışlarla karşıladı. Murat Kurum için yazdığı türküyü seslendiren Ozan Nihat isimli sanatçı "Başkanım geldi buraya, aramızda Murat Kurum. Hoş geldin Beşiktaş'a, ayağın değmesin taşa. Selam verdin esnaf kardeşe, aramızda Murat Kurum" şeklinde yer alan dörtlüğe çevredekiler alkışlar ile eşlik etti. Ziyaretleri sırasında Murat Kurum'a vatandaşlar şimdiye kadar kimsenin ziyaretlerine gelmediğini belirtip teşekkür etti.

Bir esnaf ise Kurum'a "Murat Kurum gelecek, İstanbul rahata kavuşacak" şeklinde desteğini belirtti. Emre Fırat isimli bir vatandaş kendi yazıp söylediği "İstanbul'un Muradı" isimli şarkıyı Murat Kurum'a dinletti. Kurum ise şarkıyı beğendiğini söyleyerek çalışmalarında kullanacağını ifade etti. Bakanlık döneminde yaptığı hizmetlerden dolayı Kurum'a teşekkürlerini sunan bir esnaf ise "Ağrı'da millet bahçesine gittim. Gerçekten çok güzel. Orada yapılan konutlarda yaşamak isterdim. İşimiz burada olduğu için İstanbul'dayız ama çok beğendim" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Ziyaretleri sırasında ilgi gören Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. AK Parti ve MHP'nin seçim stantlarını da ziyaret Kurum, parti üyeleriyle sohbet ettikten sonra alandan ayrıldı.

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