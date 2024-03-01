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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 01 Mart 2024, 22:59 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2024, 23:02

▶️ CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'kentsel dönüşüm' tutarsızlığı animasyon filmine konu oldu! "Sor bakalım niye yapmadım?"

Yerel seçimlere adım adım ilerlerken 2019 yılında 100 bin konut dönüştürme sözü veren ancak bırakın sözünü tutmayı AK Partili belediyeleri bile engelleyen Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm hakkındaki tutarsızlıkları animasyon filmine konu oldu. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt'un İmamoğlu'nun yalanını ortaya çıkardığı Sözcü TV'yi konu alan animasyon filmi yandaş gazeteci İsmail Saymaz ve Uğur Dündar'ın gerçekçi sorular sormaması da işlendi. Videoda Ekrem İmamoğlu'nun tutmadığı vaatlerine yer verilirken yapılan espriler izleyenleri güldürdü. Ekrem İmamoğlu'nun kentsel dönüşüm tutarsızlığının işlendiği animasyon filmi sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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