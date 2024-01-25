SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 25 Ocak 2024, 18:12 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2024, 19:13

▶️ CHP'de tansiyon yükseliyor! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun davetini elinin tersiyle itti

CHP'de yerel seçimlere giderayak iç savaş, kaos ve hesaplaşmanın dozu daha da artmaya devam ediyor. Son olarak devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cenaze töreninde yan yana geldi. Tören sırasında gergin ve soğuk tavırlar dikkat çekerken, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına giderek, cenaze töreninde ayaküstü konuşmaya çalıştığı görüldü. Kılıçdaroğlu’nun ise soğuk tutumu dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Kılıçdaroğlu ile ayaküstü konuşan Ekrem İmamoğlu’nun davette bulunduğu, ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun davetini reddettiği ortaya çıktı.

HABER HAKKINDA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ 👇

CHPde gerilim yükseliyor! İntikam ateşiyle yanan Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlunun davetini reddetti | Kare kare gerilim

SIRADAKİ VİDEO
SON DAKİKA: Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem | Son depremler, ilk görüntüler
25.01.2024Perşembe
Başkan Erdoğan Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
25.01.2024Perşembe
Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar müjdeledi: 2024’te Karadeniz’de keşif yılı olabilir Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpars
25.01.2024Perşembe
Cumhur İttifakı İBB Adayı Murat Kurum'un projelerinin kısa özeti
25.01.2024Perşembe
MURAT KURUM: "31 MART AKŞAMI GELİYORUZ!"
25.01.2024Perşembe
Bunlar da Var
Bülent Şakrak’tan aşk sözleri: ’’Aşk olmadan olmaz’’ 01:59
▶️ Bülent Şakrak'tan aşk sözleri
25.01.2024Perşembe
🔴 Atv Canlı Yayın 🕵️ 25 Ocak Müge Anlı Bugünkü Programı Son Bölüm Full 📡 Youtube İzle 🔴 25 Ocak 2024 📺 00:36
🕵️ Atv Canlı Yayın 🔴 Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü program 📡 25 Ocak 2024 📺
25.01.2024Perşembe
Müge Anlı’da aranan Ali Diken cinayetinde flaş gelişme! 1 değil, 2 ceset bulundu! Katil baldızını da öldürüp gömmüş! Hamile yalanıyla... 08:13
▶️ Ali Diken cinayetinde flaş gelişme! 1 değil, 2 ceset bulundu
25.01.2024Perşembe
HAVA DURUMU | Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı! 00:48
▶️ Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı!
25.01.2024Perşembe
CANLI YAYIN
SON DAKİKA