▶️ CHP'de tansiyon yükseliyor! Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun davetini elinin tersiyle itti
CHP'de yerel seçimlere giderayak iç savaş, kaos ve hesaplaşmanın dozu daha da artmaya devam ediyor. Son olarak devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel cenaze töreninde yan yana geldi. Tören sırasında gergin ve soğuk tavırlar dikkat çekerken, Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanına giderek, cenaze töreninde ayaküstü konuşmaya çalıştığı görüldü. Kılıçdaroğlu’nun ise soğuk tutumu dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Kılıçdaroğlu ile ayaküstü konuşan Ekrem İmamoğlu’nun davette bulunduğu, ancak Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun davetini reddettiği ortaya çıktı.