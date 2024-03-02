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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 02 Mart 2024, 19:36 Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2024, 19:36

▶️ CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'bedelli askerlik' söylemlerindeki ikiyüzlü tavrı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yeni bir skandala imza attı. Bedelli askerlik yapan vatandaşların Türkiye'yi sevmediğini ima eden Özgür Özel, "Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil." şeklinde skandal ifadeler kullandı. Öte yandan Özel'in 2018 yılında bedelli askerlik yasasının Meclis'ten geçsin dediği de ortaya çıktı. Özel 2018 yılında yaptığı paylaşımda, "Bedelli askerlik uygulamasının Meclis'ten geçmesi gerektiğini düşünüyoruz. Muazzam bir yığışma ve beklenti var ancak 16 yıldır ülkeyi yönetiyorlar ama askerlikle ilgili kalıcı, hakkaniyetli ve doğru bir düzenleme yapamadılar" iddiasında bulunmuştu.

Özgür Özelden skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı
Özgür Özel'den skandal! Bedelli askerlik yapanları hedef aldı

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