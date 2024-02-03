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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024, 19:54 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2024, 20:01

▶️ Başkan Erdoğan açıklandı! Cumhur İttifakı'nın Hatay İlçeleri Belediye Başkan adayları...

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimi için geri sayım devam ediyor. Bu tarihte milyonlarca seçmen, yeni belediye başkanları ve muhtarları belirlemek üzere sandık başına giderek oy kullanacak. Türkiye Yerel Seçimleri öncesi illerin belediye başkan adayları açıklandı. Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Öntürk olurken gözler ilçelere çevrildi. Antakya, İskenderun, Defne, Dörtyol, Samandağ, Kırıkhan, Reyhanlı ve diğer ilçeler için Cumhur İttifakı'nınHatay İlçeleri Belediye Başkan adayları kim oldu sorusu akıllarda yerini aldı. İşte tüm detaylar…

Cumhur İttifakı'nın Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları, 3 Şubat Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Antakya Kapalı Spor Salonu'nda yapılan törende açıklandı. İşte, isimler...

CUMHUR İTTİFAKI'NIN HATAY ADAYLARI BELLİ OLDU:

Altınözü Belediye Başkanı Adayı: Rıfat Sarı

Antakya Belediye Başkanı Adayı: İbrahim Naci Yapar

Arsuz Belediye Başkanı Adayı: Değer Tultak

Belen Belediye Başkanı Adayı: İbrahim Gül

Defne Belediye Başkanı Adayı: Gökhan Köse

Dörtyol Belediye Başkan Adayı: Oğuz Uçar

Erzin Belediye Başkan Adayı: Erhan Akı

Hassa Belediye Başkan Adayı: Selahattin Çolak

İskenderun Belediye Başkan Adayı: Mehmet Dönmez

Kırıkhan Belediye Başkan Adayı: Ömer Erdal Çelik

Kumlu Belediye Başkan Adayı: Mehmet Deli

Payas Belediye Başkan Adayı: Bekir Altan

Reyhanlı Belediye Başkan Adayı: Ahmet Salman Yumuşak

Samandağ Belediye Başkan Adayı: Seyit Ali Aslan

Yayladağı Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yalçın

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