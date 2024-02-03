▶️ Başkan Erdoğan açıklandı! Cumhur İttifakı'nın Hatay İlçeleri Belediye Başkan adayları...

Cumhur İttifakı'nın Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları, 3 Şubat Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Antakya Kapalı Spor Salonu'nda yapılan törende açıklandı. İşte, isimler...
CUMHUR İTTİFAKI'NIN HATAY ADAYLARI BELLİ OLDU:
Altınözü Belediye Başkanı Adayı: Rıfat Sarı
Antakya Belediye Başkanı Adayı: İbrahim Naci Yapar
Arsuz Belediye Başkanı Adayı: Değer Tultak
Belen Belediye Başkanı Adayı: İbrahim Gül
Defne Belediye Başkanı Adayı: Gökhan Köse
Dörtyol Belediye Başkan Adayı: Oğuz Uçar
Erzin Belediye Başkan Adayı: Erhan Akı
Hassa Belediye Başkan Adayı: Selahattin Çolak
İskenderun Belediye Başkan Adayı: Mehmet Dönmez
Kırıkhan Belediye Başkan Adayı: Ömer Erdal Çelik
Kumlu Belediye Başkan Adayı: Mehmet Deli
Payas Belediye Başkan Adayı: Bekir Altan
Reyhanlı Belediye Başkan Adayı: Ahmet Salman Yumuşak
Samandağ Belediye Başkan Adayı: Seyit Ali Aslan
Yayladağı Belediye Başkan Adayı: Mehmet Yalçın