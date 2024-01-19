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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024, 00:34 Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024, 01:10

▶️ ALPER GEZERAVCI UZAY YOLCULUĞU CANLI İZLE 🚀

Alper Gezeravcı canlı yayın izle ekranı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Türkiye, uzay alanında tarihi bir ana tanık oluyor. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Axiom Mission 3 (Ax-3) roketiyle uzaya gitmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu gelişme, Türkiye'nin uzay araştırmalarındaki önemli bir ilerleme olarak kabul ediliyor. Alper Gezeravcı'nın heyecan verici uzay yolculuğu, birçok kişi tarafından canlı olarak izlenmek isteniyor. İşte Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğuyla ilgili detaylar ve canlı izleme bilgileri...

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