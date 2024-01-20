▶️ AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı

Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte adaylar:
ADALAR ADAYI UĞUR ŞİNA ŞEN
ARNAVUTKÖY ADAYI MUSTAFA CANDAROĞLU
ATAŞEHİR ADAYI MUSTAFA NAİM YAĞCI
AVCILAR ADAYI ABDULLAH KÜÇÜK OĞLU
BAĞCILAR ADAYI ABDULLAH ÖZDEMİR
BAHÇELİEVLER ADAYI HAKAN BAHADIR
BAKIRKÖY ADAYI ALİ TALİP ÖZDEMİR
BAŞAKŞEHİR ADAYI YASİN KARTOĞLU
BAYRAMPAŞA ADAYI İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR
BEŞİKTAŞ ADAYI SERKAN TOPER
BEYKOZ ADAYI MURAT AYDIN
BEYLİKDÜZÜ ADAYI MUSTAFA GÜNAYDIN