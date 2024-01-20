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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Ocak 2024, 16:27 Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024, 16:31

▶️ AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adayları belli oldu! Başkan Erdoğan açıkladı

Adım adım yerel seçimlere gidilirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin adaylarını açıklamaya devam ediyor. 7 Ocak'ta İstanbul 18 Ocak'ta Ankara ve İzmir'in ardından bugün İstanbul'un ilçeleri açıklandı. İşte Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçe belediye başkan adayları ve 2019 seçim sonuçları... İsim isim tam liste...


Başkan Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti'nin İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. İşte adaylar:



ADALAR ADAYI UĞUR ŞİNA ŞEN

ARNAVUTKÖY ADAYI MUSTAFA CANDAROĞLU

ATAŞEHİR ADAYI MUSTAFA NAİM YAĞCI

AVCILAR ADAYI ABDULLAH KÜÇÜK OĞLU



BAĞCILAR ADAYI ABDULLAH ÖZDEMİR



BAHÇELİEVLER ADAYI HAKAN BAHADIR



BAKIRKÖY ADAYI ALİ TALİP ÖZDEMİR

BAŞAKŞEHİR ADAYI YASİN KARTOĞLU



BAYRAMPAŞA ADAYI İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR



BEŞİKTAŞ ADAYI SERKAN TOPER




BEYKOZ ADAYI MURAT AYDIN

BEYLİKDÜZÜ ADAYI MUSTAFA GÜNAYDIN

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