Gençliğim Eyvah'ın 4.yeni bölümünde işler karışıyor! İşte Gençliğim Eyvah'ın 4.yeni bölüm fragmanı

03.07.2020 17:39

Levent Ülgen ve Cengiz Bozkurt'u buluşturan Gençliğim Eyvah yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başını kilitliyor. Yayınlanan 3.son bölümüyle herkesi güldüren Gençliğim Eyvah'ın 4.yeni bölümünde neler olacağı izleyiciler merak ediyor. Gençliğim Eyvah'ın 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. DNA testinin sonucu ortalığı karıştırırken, Arif de Zekeriya'nın Hacer ve Nuriye tarafından evden kovulması eğlenceli anlar yaşattı. İşte Gençliğim Eyvah'ın 4.yeni bölüm fragmanı. Gençliğim Eyvah 4.yeni bölümüyle 6 Temmuz Pazartesi atv'de!