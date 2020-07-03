Gençliğim Eyvah'ın 4.yeni bölümünde işler karışıyor! İşte Gençliğim Eyvah'ın 4.yeni bölüm fragmanı

Levent Ülgen ve Cengiz Bozkurt'u buluşturan Gençliğim Eyvah yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başını kilitliyor. Yayınlanan 3.son bölümüyle herkesi güldüren Gençliğim Eyvah'ın 4.yeni bölümünde neler olacağı izleyiciler merak ediyor. Gençliğim Eyvah'ın 4.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. DNA testinin sonucu ortalığı karıştırırken, Arif de Zekeriya'nın Hacer ve Nuriye tarafından evden kovulması eğlenceli anlar yaşattı. İşte Gençliğim Eyvah'ın 4.yeni bölüm fragmanı. Gençliğim Eyvah 4.yeni bölümüyle 6 Temmuz Pazartesi atv'de!
Yabancı Şube polislerinin Çavi ve Zola'yı gözaltına alması, hem Arif'i hem de Zekeriya'yı rahatlatır. Nihayet bu iki yabancıdan kurtulacaklardır. Ancak Hacer ve Nuriye'nin sürpriz istekleri, Arif ve Zekeriya'yı beklenmedik olayların içine sokar. Veysi, kimsenin kendisinden beklemediği büyük bir operasyona girişir. Veysi'nin büyük girişimi, her iki ailede de dengelerin değişmesine neden olur. Ahmet, Azra'ya masumiyetini kanıtlamaya çalışırken; Zola da Azra için harekete geçer. Ahmet, Azra'nın gönlünü kazanmak için son bir hamlede bulunur. Acaba Ahmet bu sürpriz hamleyle Azra'nın gönlünü kazanabilecek midir?