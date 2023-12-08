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Haberler Fragman Videoları Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023, 01:29 Güncelleme Tarihi: 08 Aralık 2023, 01:42

Yeni dizi! Yıldızlar Bana Uzak yakında atv'de başlıyor!

ATV ekranlarının yeni dizi projesi Yıldızlar Bana Uzak için geri sayım devam ediyor. Başlıca rollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi, sezonun en merak edilen yapımları arasında yer alıyor. Yıldızlar Bana Uzak dizisinin ilk bölümü fragmanı yayınlandı. İşte Yıldızlar Bana Uzak 1. bölüm fragmanı...

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir'in hapse girmesi hem de Aslı'nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir'in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak… Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.

Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı dizi güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.

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