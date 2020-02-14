Stranger Things’in 4. sezonunun ilk tanıtım fragman videosu yayınlandı 14.02.2020 18:20

Netflix’in sevilen dizisi Stranger Things’in 4. sezonunun ilk tanıtım fragman videosu yayınlandı. Netflix’in yeni sezonu duyururken “Artık Hawkins’te değiliz” ifadesini kullanmış olması karakterlerin farklı maceralara sürükleneceğini işaret ediyor. Matt ve Ross Duffer, nam-ı diğer Duffer Kardeşler‘in yaratıcısı olduğu Stranger Things’in 4. sezon yayın tarihi henüz netlik kazanmadı. İşte Stranger Things’in 4. sezonundan ilk görüntüler...

Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak? Netflix'te izleyiciler tarafından heyecanla takip edilen Stranger Things dizisinin 4. sezonu için bekleyiş sürüyor. Yeni sezonu heyecanla bekleyen izleyiciler Stranger Things 4. sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Bir süredir merakla beklenen Stranger Things 4. sezon ilk tanıtımı yayınlandı.

STRANGER THİNGS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Netflix'in sevilen dizilerinden olan Stranger Things 4. sezon tarihi henüz belli olmadı. Dizinin yeni sezonunun yaz aylarında yayınlanacağı tahmin ediliyor.

Stranger Things ABD yapımı bilimkurgu-korku türündeki internet dizisidir. Duffer Kardeşler tarafından yönetmenliği, senaristliği ve yönetici yapımcılığı üstlenilen dizi aynı zamanda Shawn Levy ve Dan Cohen tarafından üretilmiştir. Temmuz 2016'da yayınlanan ilk sezonda Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono ve Matthew Modine ana kadroda, Noah Schnapp ve Joe Keery yardımcı rollerde yer aldı. İkinci sezonda, Schnapp ve Keery ana kadroya dahil olurken Sadie Sink, Dacre Montgomery, Sean Astin ve Paul Reiser ise diziye katıldı.

STRANGER THİNGS KONUSU

Ufak bir kasabada küçük bir çocuk kaybolunca, gizli deneyler, korkutucu doğaüstü güçler ve tuhaf bir küçük kızın da parçası olduğu bir gizem ortaya çıkar.

Stranger Things, 1980'lerin başında kurgusal kırsal kasaba olan Hawkins, Indiana'da geçmektedir. Hawkins Ulusal Laboratuvarı görünüşte Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanlığı için bilimsel araştırma yapmaktadır ancak gizlice paranormal ve doğaüstü alanlarda insanların üzerinde deney yapmaktadır. Yanlışlıkla, "Baş aşağı" olarak adlandırılan alternatif bir evrene açılan bir portal yaratırlar. Bunun sonucunda, Hawkins'in bu olaydan habersiz sakinleri olumsuz bir şekilde etkilenmeye başlar.

İlk sezon Kasım 1983'te Will Byers'ın Baş aşağı'ndan gelen bir yaratık tarafından kaçırıldığı tarihte başlar. Annesi Joyce ve kasabanın polis şefi Jim Hopper, Will'i aramaya başlar. Aynı zamanda, Eleven adlı psikokinetik yeteneklere sahip genç bir kız laboratuvardan kaçar ve Will'i bulmak için yaptıkları aramalarda Will'in arkadaşları Mike, Dustin ve Lucas'a yardım eder. İkinci sezon Ekim 1984'ten itibaren başlar. Will kurtarılır ancak olayların ayrıntılarını çok az kimse bilmektedir. Will'in arkadaşları ve ailesi, Will'in Baş aşağı'ndaki varlıklardan hâlâ etkilendiğini öğrendiklerinde, Baş aşağı'nın kasaba ve insanlık için daha büyük bir tehlike olduğunu fark ederler.