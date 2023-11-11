PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Fragman Videoları Giriş Tarihi: 11 Kasım 2023, 10:33 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2023, 10:33

SAFİR İZLE! Safir dizisi 11 bölüm fragmanı - 3. Fragman

ATV ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan Safir dizisi 10. son bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünün yayınlanmasının ardından yeni bölüme dair fragmanı izlemek isteyenler ''Safir 11. bölüm fragmanı izle'' şeklinde arama motorlarında aramalar yapıyor. İşte Safir dizisi 11 bölüm 3. Fragmanı...

Ateş, Feraye'ye aşkını itiraf eder ancak karşılığını bulamaz. Bu reddedilişle beraber Ateş kafasında bazı taşları birleştirmeye başlar. Yoksa Feraye'nin eski sevgilisi, bebeğinin babası Yaman mıdır? Şirkette de işler karışmaktadır. Ateş dedesine resti çekince Ömer, Yaman ve Okan'a birlik olmayı teklif eder. Feraye'nin güç peşinde olduğunu, o yüzden abisini tercih ettiğini düşünen Yaman ise dedesinin teklifini sırf bu sebeple kabul eder. Şirketin başına kim geçecektir, Yaman mı Ateş mi? Vural cephesinde ise Bora'nın iyileşme haberi büyük sevince sebep olur. İyileşen ve evine dönen Bora şimdi ne yapacaktır?

SIRADAKİ VİDEO
MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! Kara para sorumlusu Yadin Bulut'u etkisiz hale getirdi
10.11.2023Cuma
Kızılcık Şerbeti 34. bölüm CANLI İZLE 📺 SHOW TV dizisi Kızılcık Şerbeti son bölüm izle
13.10.2023Cuma
Safir 4. bölüm fragmanı yayınlandı! “Geride bırakalım her şeyi”
20.09.2023Çarşamba
Ben Bu Cihana Sığmazam 38. bölüm fragmanı yayınlandı!
20.09.2023Çarşamba
ATV'nin yeni dizisi ''Safir'' ilk fragmanı yayınlandı! Safir dizisi konusu ne? | 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'
15.08.2023Salı
Bunlar da Var
Köprüde kaza! Olay yeri görüntüleri! 02:24
Köprüde zincirleme kaza! İlk görüntüler!
11.11.2023Cumartesi
Sultanbeyli kaza haberi: Araçlar alev alev yandı! 06:01
Sultanbeyli'de kaza!: Araçlar alev alev yandı!
11.11.2023Cumartesi
SAFİR İZLE! Safir dizisi 11 bölüm fragmanı - 3. Fragman 00:30
Safir dizisi 11 bölüm 3. Fragmanı...
11.11.2023Cumartesi
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan’a gitti 06:33
Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan'a gitti
11.11.2023Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA