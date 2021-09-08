Matrix 4 fragmanı ne zaman yayınlanacak? The Matrix: Resurrections için geri sayım başladı!

Matrix serisinin 4. filmi olan The Matrix: Resurrections için heyecanlı bekleyiş başladı. Filmi heyecanla bekleyen hayranları yapılacak açıklamaya odaklanmıştı ve nihayet merakla beklenen açıklama yapıldı. Peki, Matrix 4 ne zaman çıkacak? The Matrix Resurrections oyuncuları kimler olacak? İşte merak edilenler...

MATRİX 4 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Milyonlarca seyircinin heyecanla beklediği ve hakkında kısa bir tanıtım videosu yayınlanan The Matrix Resurrections 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.

İşte filmin oyuncuları, konusu ve fragmanı;

THE MATRİX RESURRECTİONS FRAGMANI (TRAİLER) İZLE

"Matrix Resurrections"ın ilk fragmanı 9 Eylül'de TSİ 16.00'da paylaşılacak.

Matrix 4 (özgün adıyla The Matrix 4), The Matrix serisinin dördüncü filmidir. 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanan film, önceki üç filmi yöneten Wachowski kardeşlerden biri olan Lana Wachowski tarafından yazıldı ve yönetildi. Filmin başrollerinde Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss yer almaktadır.