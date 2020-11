Hercai 48. bölüm 2. fragman videosu yayınlandı! Hazar Bey ölecek mi?

Hercai 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı ve herkesi şoke etti. Son bölümde Fusin Aslanbey ortaya çıkmış ve konağa gelerek herkesin önünde Miran’ın bir Aslanbey olmadığını Hazar Şadoğlu’nun oğlu olduğunu açıklamıştı. Yeni bölüm bu akşam ATV’de olacak ve yayınlanan fragman izleyicileri korkuttu, Hercai’de Reyyan’a saplantılı aşık olan Aslan Aslanbey Miran’ı öldürmek için ateş ederken Hazar Bey önüne atladı ve kendisi vuruldu. Bu gelişme üzerine Hazar Bey öldü mü? Serhat Tutumluer diziden ayrılacak mı? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar…

ATV'nin Cuma akşamları yayınlanan ve izlenme rekorları kıran dizisi Hercai'de bomba gibi gelişmeler yaşanıyor ve heyecanın dozu gitgide artıyor. Sonunda beklenen oldu, Miran ve Hazar'ın baba oğul olduğu ortaya çıktı derken bu kez Aslan Aslanbey'in oyunları daha kavuşamadan baba ve oğulu ayıracak mı? Hercai 48. bölüm 2. fragmanı'nda oğlu Miran'ın hayatını kurtarmak için silahın önüne atlayan Hazar Bey öldü mü? Serhat Tutumluer diziden ayrılacak mı? İşte yanıtı…

HERCAİ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



"Seni öldüreceğim."



Füsun Aslanbey'in gelişi ve Miran'ın öz babasının Hazar olduğunu açıklaması; hem Aslanbeyler'in hem de Şadoğulları'nın hayatında bir bomba etkisi yaratır. Miran, Hazar'ın babası olduğu gerçeğini kabullenemezken Şadoğlu'nda da bu konuda çatlak sesler çıkmaya devam etmektedir. Ancak Reyyan her zamanki gibi Miran'ın yanında olup desteğini esirgemez. Gerçeklerin ortaya çıkmasıyla eteğindeki bütün taşları döktüğü zannedilen Azize Aslanbey kaybedecek bir şeyi olmadığı için artık daha tehlikelidir ve ne olursa olsun Nasuh Şadoğlu'nun zamanında kendisine yaptıklarının hesabını soracaktır. Ancak Azize kendi intikamının peşinde koşarken burnunun dibinde yaşanan olayların farkında değildir. Aslan'ın en yakın dostuyla bile paylaşmadığı gizli planlarının büyük bir trajediye sebep olması an meselesidir. Miran hayatını allak bullak eden gerçeklerle yüzleşmeye çalışırken bu trajediye engel olabilecek midir? Yoksa Aslan her iki aileyi derinden sarsacak bir acı bırakıp çekip gidecek midir? Miran bir yandan hayatını sarsan sırrın getirdikleriyle mücadele ederken bir yandan da sevdiklerini korumak için Aslan'ın planlarına engel olmaya çalışacaktır…

HERCAİ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?



Her şeye rağmen kendi hayatlarını yaşamak için kolları sıvayan Reyyan ve Miran yeni düzenlerine alışmaya çalışırken Aslan'dan umudunu kesen Mahfuz, Hazar'la konuşup Miran'la ilgili tüm gerçeği açıklamaya karar verir. Yaptığı araştırmadan sonra Mahfuz'un da sözleriyle artık Miran'ın kendi oğlu olduğundan emin olan ve bu intikamı bitirmeye yemin eden Hazar, Azize'yle yüzleşmeye gider ancak Aslanbey konağında şahit olduğu bir olay sonrasında hatırladıkları Hazar'ın Azize'ye iyice bilenmesine neden olur. Diğer yandan Miran, Aslan ve Hazar tarafından ablukaya alınan Azize asıl şoku yıllar önce öldü bildiği Füsun Aslanbey'in kanlı canlı karşısına çıkıp herkesin önünde Miran'ın, Hazar'ın oğlu olduğu gerçeğini açıklamasıyla yaşar.

SERHAT TUTUMLUER KİMDİR?

Serhat Tutumluer, 29 Haziran 1972 tarihinde Eskişehir'de doğmuştur. Eskişehir'de büyüdü. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde üniversite hayatına başlayan Serhat Tutumluer, bir yıl okuduktan sonraHacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne geçiş yaparak buradan mezun oldu.

Serhat Tutumluer, mezun olduktan sonra 1995 – 1997 yılları arasındaAnkara Devlet Tiyatrosu'nda sözleşmeli sanatçı olarak çalıştı. Bu kurumda, "Sevda Türküsü", " Budala", "Giordano Bruno, "Küçük Nasreddin" adlı oyunlarda oynadı. 1997 yılında İzmitŞehir Tiyatrosu'na girdi. Burada da 2009 yılına kadar görev yaptı. 2009 yılından sonra ise kurucularından biri olduğu İstanbul TALİMHANE TİYATROSU'nda oyunlar oynadı.

Dalış tutkunu olan Serhat Tutumluer, yamaç paraşütü yapmayı da ve klasik müzik dinlemeyi çok seviyor. Sohbet ederek eğlenir, dünyada en çok sevdiği şey konuşmaktır. Serhat Tutumluer'i İstanbul'da nerede blues ve caz çalıyorsa oralarda bulabilirsiniz.

2008 yılında yapımcı, senaristi ve yönetmeni Tolga Örnek olan "Devrim Arabaları" sinema filminde Haluk Bilginer, Taner Birsel, Ali Düşenkalkar, Halit Ergenç, Altan Gördüm, Onur Ünsal, Selçuk Yöntem, Vahide Gördüm, Uğur Polat, Sait Genay, Murat Serezli ile birlikte oynadı.

2011 - 2013 yılları arasında "Umutsuz Ev Kadınları" dizisinde Songül Öden,Bennu Yıldırımlar, Ceyda Düvenci, Evrim Solmaz, Özge Özder, Deniz Uğur ile beraber rol aldı.

23 Aralık 2014 tarihinde TRT ekranlarında yayınına başlayan ve yönetmenliğiniKudret Sabancı'nın yaptığı Bir Osmanlı Polisiyesi olan "Filinta" adlı dizideSerhat Tutumluer "Boris Zaharyas" karakterini canlandırırken başrollerdeMehmet Özgür (Kadı Gıyaseddin Hatemi), Onur Tuna (Filinta Mustafa), Damla Aslanalp (Lara Zaharyas), Yosi Mizrahi (Esad Paşa), Naz Elmas (Azize),Bülent Alkış (Padişah), Kayra Şenocak (Hasan) gibi isimler rol almıştır.

Serhat Tutumluer, 2007 yılında tiyatro oyuncusu Senan Kara ile evlendi. Bir oğlu vardır.