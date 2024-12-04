PODCAST CANLI YAYIN
Gönül Dağı son fragman izle - (Google videolar)
Haberler Fragman Videoları

Gönül Dağı son fragman izle - (Google videolar)

Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 15:41

Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. 156. bölüm fragmanını izlemek için videoyu tıklayın. | (Google videolu haber)

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta olduğu gibi izleyicilerini Anadolu'nun samimi atmosferine davet ediyor. Gedelli kasabasında geçen ve izleyenlerin gönlünde taht kuran dizinin 156. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın paylaştığı yapım, sıcak hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla reytinglerde zirveye oynuyor.

Tokat'ta Düğün Heyecanı Ama Gelin Yok!

Yeni bölüm fragmanında Selami ve amcaoğulları, eşleriyle birlikte Tokat'ta bir düğüne gidiyor. Ancak işler planlandığı gibi gitmiyor çünkü gelin bir anda ortadan kayboluyor! Düğün heyecanı kahkaha dolu anlara dönüşüyor ve ekibin bu ilginç durumu çözmeye çalışması izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Gönül Dağı'nın yeni bölümü izleyiciyi yine gülümsetirken düşündürmeye devam edecek.

SIRADAKİ VİDEO
Beklenen gün geldi: Kör Nokta atv’de!
21.09.2024Cumartesi
"Senden Önce"nin yayın tarihi belli oldu
09.02.2024Cuma
Altın Kafes 3.Bölüm fragmanı yayınlandı! "Kız sana aşık ama sen o kadar körsün ki..."
11.12.2023Pazartesi
Yeni dizi! Yıldızlar Bana Uzak yakında atv'de başlıyor!
08.12.2023Cuma
İZLE: Altın Kafes 1. BÖLÜM 2. FRAGMAN VİDEOSU İZLE!
14.11.2023Salı
Bunlar da Var
Japon Prens ve Prensesi Ankara’ya geldi! Başkan Erdoğan ile görüşecekler! 00:49
Japon Prens ve Prensesi Ankara'ya geldi!
03.12.2024Salı
Esenyurt’ta taciz iddiası mahallede gerginlik yarattı: İş yeri sahibi gözaltında 04:14
Esenyurt'ta taciz iddiası mahallede gerginlik yarattı: İş yeri sahibi gözaltında
04.12.2024Çarşamba
Türk televizyonlarında ilk kez A Haber’de! İşte rejimden temizlenen Kuveyris Hava Üssü 07:14
Türk televizyonlarında ilk kez A Haber'de!
03.12.2024Salı
MÜKEMMEL RÖVAŞATA! Samsunspor 2 - 4 52 Orduspor FK | GOL: Nevzat Bilen VİDEO 01:24
MÜKEMMEL RÖVAŞATA! Samsunspor 2 - 4 52 Orduspor FK | GOL: Nevzat Bilen (VİDEO)
03.12.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA