Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 15:32 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 15:41

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta olduğu gibi izleyicilerini Anadolu'nun samimi atmosferine davet ediyor. Gedelli kasabasında geçen ve izleyenlerin gönlünde taht kuran dizinin 156. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk ve Hazal Çağlar'ın paylaştığı yapım, sıcak hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla reytinglerde zirveye oynuyor.

Tokat'ta Düğün Heyecanı Ama Gelin Yok!

Yeni bölüm fragmanında Selami ve amcaoğulları, eşleriyle birlikte Tokat'ta bir düğüne gidiyor. Ancak işler planlandığı gibi gitmiyor çünkü gelin bir anda ortadan kayboluyor! Düğün heyecanı kahkaha dolu anlara dönüşüyor ve ekibin bu ilginç durumu çözmeye çalışması izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşatacak.

Gönül Dağı'nın yeni bölümü izleyiciyi yine gülümsetirken düşündürmeye devam edecek.