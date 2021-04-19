RAMAZAN İMSAKİYE
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Arka Sokaklar 587. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ekip, uyuşturucu şebekesini çökertmek isterken ilginç bir durumla karşı karşıya kalıyor!

Arka Sokaklar 587. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ekip, uyuşturucu şebekesini çökertmek isterken ilginç bir durumla karşı karşıya kalıyor!
19.04.2021 17:38
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Arka Sokaklar 587. bölüm 2....
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Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'ın yeni fragmanı yayınlandı.Yeni fragmanda Ekip, sokakları ele geçiren uyuşturucu belasının peşine düşüyor. Bu şebekenin başındaki kişi hapiste olduğundan işler eşi Ayfer'e kalıyor. Ayfer, Ezgi'nin yurttan arkadaşıdır. Aynı kaderi paylaşan Ezgi, Ayfer'in nasıl birisi olduğunu görmekte sıkıntı çekiyor. Ona göre, arkadaşının bu tarz işlere bulaşmasının bir gerçeği yoktur. Cemal'in ve iş arkadaşlarının da uyarılarına kulak asmayan Ezgi, yaşanan operasyonda Ayfer'den şüphelenmeye başlıyor. Ekip, bu kıskacın içinde şebekeyi bitirmenin hesaplarını yapıyor.


Fragman Videoları