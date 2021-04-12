Haberler Video Fragman Videoları Alev Alev 23. bölüm fragmanı yayınlandı!

Alev Alev 23. bölüm fragmanı yayınlandı!

Alev Alev 23. bölüm fragmanı yayınlandı!
12.04.2021 20:45
Ana Sayfa 01:54
Bakan Koca’dan ‘tam kapanma’...
Ana Sayfa 01:03
Alev Alev 23. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 15:44
Başkan Erdoğan ve Dibeybe'den...
Ana Sayfa 01:30
Engin Akyürek’in kardeşini...
Ana Sayfa 10:35
Fenerbahçe - Gaziantep FK...
Ana Sayfa 00:44
Sırtındaki bıçakla hastaneye...
Ana Sayfa 01:47
Aliyev, Askeri Ganimet...
Ana Sayfa 00:57
333 kişinin ataması yapıldı
Ana Sayfa 01:32
Bakan duyurdu: 2022 sonunda...
Ana Sayfa 01:04
Özel Kuvvetlerin çok özel...
Ana Sayfa 03:20
Borsa İstanbul'dan...
Ana Sayfa 01:34
"Ramazan Tedbirleri" genelgesi

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek… Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir… Merakla beklenen Alev Alev 23. bölüm fragmanı yayınlandı.


Fragman Videoları