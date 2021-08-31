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Esra Erol'da gelin kayınvalide karşı karşıya...

Esra Erol'da gelin kayınvalide karşı karşıya...
31.08.2021 19:24
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Başarılı sunucu Esra Erol, yeni sezonun ilk bölümünde Şehri ve eşi Halil Aydoğdu'nun feryadına kulak verdi ve çiftin 23 Haziran'da kaybolan kızları Gamze'yi buldu. Esra Erol, bugünkü yayında ise Büşra-Bayram Utuş çiftinin peşine düştüğü 400 bin TL değerindeki altının izini sürdü. Programda "Düğünde takılan 400 bin TL'lik altınlar nerede?", "Kayıp altınlardan dede Bayram Utuş mu sorumlu?", "Büşra Utuş, eşinin ailesiyle neden sorun yaşadı?" sorularının yanıtı aranırken kayınvalide ve gelinin canlı yayında karşı karşıya geldiği anlar, izleyenleri şaşkına çevirdi..


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