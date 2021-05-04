Esra Erol’da aylar sonra hesaplaşma vakti! Kayıp Nazlı kocası Şeref ve annesi Ayşe ile stüdyoda karşı karşıya geldi

Şerif Okul, kayınvalidesi Ayşe Hanım ile birlikte Esra Erol’da programına başvurarak kayıp olan eşi Nazlı Okul’un bulunması için yardım istemişti. Esra Erol ile ekibinin bulduğu Nazlı Okul, bugün canlı yayına geldi. Nazlı Hanım’ın yeni görünümü herkesi şoke ederken Cüneyt Bey’le ilgili ortaya atılan iddialar kan dondurdu. İşte detaylar…

Canlı yayına katılan Nazlı Hanım'ın dış görünümündeki değişim dikkat çekerken anne Ayşe Hanım kızı gelir gelmez "Sana yazıklar olsun" diyerek sitem etti. Ayşe Hanım, şöyle konuştu: "Sana yazıklar olsun, sana eyvahlar olsun. Sen çöpten yemek yerken biz seni bulduk sahip çıktık madem bundan da ayrılacaktın niye başka yere gittin benim yanıma gelmen lazımdı"

'ŞEREF BENİ DÖVÜYORDU'

Nazlı Okul da şiddet gördüğünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı: "Şeref Beni dövüyordu. Babasına kızsın, çocuklarına kızsın soluğu bende alıyordu. Ben şiddet gördüğümü aileme söyleyemedim. Kaçmak zorunda kaldım çünkü bunaldım. Bütün eşyalarımı yem çuvalına koydum soranlara da çöp atmaya gidiyorum dedim. Ben bunalımdaydım, çirkin olay olduktan sonra ondan daha da soğudum. Aileme bu olayları söyleyemedim çünkü ailemin başı belaya girerdi"

Nazlı Okul'un açıklamalarının ardından Şeref Bey, eşine "Parmağında yüzük, boynunda kolyesi ve kulağında küpen vardı onlara ne oldu" sorusunu yöneltti. Takılarını satarak kendisine elbise aldığını belirten Nazlı Hanım ise "Köyde bunaldığım için sosyal medyada Cüneyt ile tanıştım. O çok iyi bir insan beni anlıyor" dedi.

CİNAYET İTİRAFI!

Nazlı Hanım, yayın sırasında "Cüneyt tartıştığı birini öldürdüğü için cezaevine girdi" diyerek herkesi şoke etti. Bunun üzerine ismini vermek istemeyen bir izleyici canlı yayına telefonla bağlanarak, "Cüneyt, 1-2 yıl önce eşinin görüştüğü bir kişiyi planlı olarak öldürdü" dedi.

Nazlı Hanım'ın "evlenmiş ayrılmış ve elektrik işiyle uğraşan biri" dediği Cüneyt Bey'in hala soyadını taşıyan eşi de canlı yayına bağlanarak "Cüneyt'le yeni konuştum, beni sevdiğini söyledi" deyince ortalık karıştı.

Stüdyoya Nazlı Hanım ile birlikte gelen ancak canlı yayına çıkmayan Cüneyt Bey, "Ben karımı seviyorum, doğru söylüyor" diyerek stüdyoyu terk etti.