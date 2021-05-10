Esra Erol'da Ali amca damat adayı Arif'i affedecek mi?

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Ali Karacabay’ın kararı damga vurdu. Kızı Muteber’in Arif ile evlenme isteğine karşı çıkan Ali Karacabay, Ersa Erol’da ekibi ve köy muhtarının araya girmesiyle ikna oldu. Ali Bey, “Arif’i affediyorum ama kızımı üzerse karşısında beni bulur” dedi. İşte detaylar…

Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına Ali Karacabay'ın kararı damga vurdu. Kızı Muteber'in Arif ile evlenme isteğine karşı çıkan Ali Karacabay, Ersa Erol'da ekibi ve köy muhtarının araya girmesiyle ikna oldu. Ali Bey, "Arif'i affediyorum ama kızımı üzerse karşısında beni bulur" dedi. İşte detaylar…

Ali Karacabay, kızı Muteber'in kaçırıldığını düşünerek Esra Erol'da programına başvurmuştu. Esra Erol ve ekibi Ali Bey'in kızı Muteber'i bularak baba-kızı canlı yayında kavuşturmuştu.

Dini nikahlı eşini terk ederek internette tanıştığı Arif isimli şahısla kaçan Muteber, "Arif'i çok seviyorum, evlenmek istiyorum. O da beni çok seviyor, gözümün içine bakıyor" diyerek kaçırılmadığını açıklamıştı.

Ancak Ali Bey, kendisiyle tanışmaya gelmeyen Arif'i damat olarak kabul etmedi ve köy halkı tarafından bu durumun kabul edilmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Esra Erol harekete geçerek Ali Bey'in ikamet ettiği Yozgat Yerköy ilçesinin muhtarına ulaştı.

Muhtar İbrahim Aslan'ın, canlı yayına köy halkı ile birlikte görüntülü olarak bağlanmasının ardından Arif ve ailesi hafta sonu Ali Bey'in köyüne giderek ziyaret etti.

Arif ve ailesinin ziyaretinden memnun kalan Ali Bey, kararını verdi. Canlı yayında kararını açıklayan Ali Bey, "Arif'i affediyorum ama kızımı üzerse karşısında beni bulur" dedi. Muteber ise gözyaşlarına hakim olamadı.

'GELİNLİK OLMAZ'

Babasının kararını açıklamasıyla gözyaşlarına boğulan Muteber, gelinlik giymek istediğini dile getirdi. Ancak Ali Bey, kızının eski eşinin ailesine işaret ederek "Karşı tarafta sürtüşmeler başladı bile, ortada bir çocuk var. Bu nedenle gelinlik, düğün olmaz. Nikah kıysınlar" dedi.

'YATAK ODASI TAKIMI HEDİYE ETMEK İSTİYORUM'

Birçok izleyici telefonla canlı yayına bağlanarak Muteber ile Arif'e düğün hediyesi vermek istedi. Bir izleyici, "Arif ve Muteber'e yatak odası takımı hediye etmek ve evlendiklerinde Çeşme Alaçatı'da bir hafta misafir etmek istiyorum. Kız babası olarak Ali Bey'in bu kararına çok sevindim" dedi.