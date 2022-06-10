Haberler Esra Erol'da Videoları Kelle paça içerken başlayan ilişkide şaşkına çeviren iddia! Esra Erol’da stüdyosu buz kesti! Üvey babası cinsel istismarda mı bulundu?

Kelle paça içerken başlayan ilişkide şaşkına çeviren iddia! Esra Erol’da stüdyosu buz kesti! Üvey babası cinsel istismarda mı bulundu?

Kelle paça içerken başlayan ilişkide şaşkına çeviren iddia! Esra Erol’da stüdyosu buz kesti! Üvey babası cinsel istismarda mı bulundu?
10.06.2022 20:10

OTOMATİK OYNAT

Esra Erol’da 00:35
Esra Erol'da ailesi bir...
Esra Erol’da 02:38
Esra Erol bir annenin daha...
Esra Erol’da 08:06
‘’Karım Hatice için sürekli...
Esra Erol’da 02:36
Esra Erol'da tansiyon...
Esra Erol’da 03:46
Esra Erol seyircisi Ayşe Şeyma...
Esra Erol’da 01:14
Esra Erol'da karı-koca karşı...
Esra Erol’da 01:53
Esra Erol'da pes dedirten...
Esra Erol’da 03:30
Ailesi Hatice'ye Esra Erol'da...
Esra Erol’da 05:28
İstismarcı Yaşar tutuklandı!
Esra Erol’da 04:07
Esra Erol'da Aysel'in feryadı
Esra Erol’da 06:11
Esra Erol'da sosyal medyada...
Esra Erol’da 07:01
Esra Erol'da Solist Ayşe'nin...

ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00'da yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Ufuk İçler, eşi Şule İçler'le barışmak için yardım istedi. İlerleyen günlerde canlı yayında yüzleşen çiftin iddiaları kafa karıştırırken Ufuk Bey barışma konusundaki ısrarını sürdürdü. Çift, bugünkü canlı yayında ise Şule Hanım’ın annesi Gülseren Yolcu ile yüzleşti. Tansiyonun yükseldiği stüdyoda Şule Hanım’ın “Kayınvalidem beni iç çamaşırıyla sokağa attı” sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Şule Hanım’ın anneannesinin sözleri ise “Üvey babası Şule'ye cinsel istismarda mı bulundu?” sorusunu akıllara getirdi.

Esra Erol'da Videoları
SON DAKİKA