Kelle paça içerken başlayan ilişkide şaşkına çeviren iddia! Esra Erol’da stüdyosu buz kesti! Üvey babası cinsel istismarda mı bulundu?

ATV ekranlarında hafta içi her gün saat 16.00'da yayınlanan Esra Erol’da programına başvuran Ufuk İçler, eşi Şule İçler'le barışmak için yardım istedi. İlerleyen günlerde canlı yayında yüzleşen çiftin iddiaları kafa karıştırırken Ufuk Bey barışma konusundaki ısrarını sürdürdü. Çift, bugünkü canlı yayında ise Şule Hanım’ın annesi Gülseren Yolcu ile yüzleşti. Tansiyonun yükseldiği stüdyoda Şule Hanım’ın “Kayınvalidem beni iç çamaşırıyla sokağa attı” sözleri herkesi şaşkına çevirdi. Şule Hanım’ın anneannesinin sözleri ise “Üvey babası Şule'ye cinsel istismarda mı bulundu?” sorusunu akıllara getirdi.