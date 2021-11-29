Esra Erol'da ilginç olay! Bekir Bey aldatıldığını bulgur tenceresinden öğrendi...

Aldatıldığını bulgur tenceresinden öğrendi! Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına Bekir Avcı’nın anlattıkları damga vurdu. İki çocuğunun annesi Canan Avcı tarafından ihanete uğradığını belirten Bekir Avcı, Esra Erol’da programına başvurarak eşine ‘Gel, yüzleşelim’ çağrısında bulundu. Eşine boşanma davası açtığını dile getiren Bekir Bey, canlı yayında ihanetin detaylarını da anlattı. Çocuklarının göremediğinden de yakınan Bekir Bey’in açıklamaları herkesi şoke etti.