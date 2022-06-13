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Esra Erol’da Hüseyin Amcanın Bey’in isyanı: “Bana evimi sattırmaya çalıştı, beni kullanmaya çalıştı”

Esra Erol’da Hüseyin Amcanın Bey’in isyanı: “Bana evimi sattırmaya çalıştı, beni kullanmaya çalıştı”
13.06.2022 20:50

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Hüseyin Akşahin, ilk eşini kanser nedeniyle kaybetmesinin ardından geçen Ağustos ayında tekrar nikah masasına oturdu. Ancak ikinci eşi Bahriye Akşahin ile 1,5 ay aynı evde kaldıktan sonra hayatının şokunu yaşadı. Bunun üzerine ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına başvurdu. Eşinin köydeki evinde kalmak istemediğini dile getiren Hüseyin Bey, “Bana evimi sattırmaya çalıştı, beni kullanmaya çalıştı” diyerek boşanmak istediğini açıkladı. İlerleyen dakikalarda canlı yayına çıkan Bahriye Hanım da hakkındaki iddialara yanıt verdi. İkiliyi tanıştıran Özlem Sayar’ın söyledikleri ise herkesi şoke etti.

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